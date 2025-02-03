去年8月、東京・新宿区歌舞伎町のカラオケ店で、当時12歳の中学1年生の女子生徒に性的暴行を加えた罪に問われている元衆議院議員の椎木保被告（58）に対し、東京地裁は3日、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。これまでの裁判で、椎木被告は起訴内容を認め、動機について「家出だと思い、放っておけないので声をかけた」「年齢以上に精神的にしっかりしていて、女性としての魅力があり、魔が差してしまった」と話していました