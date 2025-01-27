¥í¥Ã¥Æ¤Î±×ÅÄÄ¾Ìé¤¬27Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±×ÅÄ¤Ï¥×¥íÄÌ»»243¥»¡¼¥Ö¤ÈÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¤Þ¤Ç»Ä¤ê7¤ËÇ÷¤ë¡£¸½ºß6Ç¯Ï¢Â³20¥»¡¼¥Ö°Ê¾å¤òµó¤²¡¢ºòµ¨¤â25¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï250¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£µîÇ¯ºÇ½é¤ÎÊý°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Õ¼±¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç