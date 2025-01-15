１月１３日に行われたシンザン記念でタイセイカレントに騎乗した際、直線で斜行して２５日から２月２日までの９日間（開催４日間）の騎乗停止処分を受けた武豊騎手＝栗東・フリー＝が、自身のオフィシャルサイトで謝罪した。武豊騎手は「結果的に多くの人馬とその関係者にご迷惑をおかけしてしまいました。また、騎乗停止の間に依頼をいただいていた関係者の皆さんにも、謹んでお詫びを申し上げます」とコメント。騎乗停止処分