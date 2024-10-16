家電量販店を展開するコジマの業績が見事な大復活を遂げた。2024年8月期の営業利益が3割もの増益となったのだ。コジマは上期を営業減益で折り返していたのだが、下期でいっきに捲り上げた。家電量販店はコロナ禍からの反動で停滞気味だったにもかかわらず、コジマが大復活を遂げた背景にはいったい何が潜んでいるのか。 【図】コジマの売上高・営業利益・営業利益率のグラフ 営業利益率は5期ぶりに1%台まで低下 コジマは一度、