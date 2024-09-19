新幹線に乗ったとき、プライベートな空間を守りたいから、他人が隣に座らないように座席を2つ予約すればいい。このように考える人がいるかもしれない。だが実際には1人1席の規則があって、たとえ2席分を予約しても1人で2席の利用はできないことになっている。【写真】「新幹線のカオスぶり、棚を見てくれ」オーバーツーリズムに警鐘！…対応が間に合っていないインフラの現状ならば、体が大きくて1席では狭そうな人でも、やはり1席