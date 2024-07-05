海に浮かぶ様子が要塞のようにも見える「軍艦島」。日本には数多くの島がありますが、軍艦島はそれらとは一線を画すユニークさを持っていますよね。そのドラマチックな姿から、多くの映画やドラマの撮影地ともなっている軍艦島ですが、実は「軍艦島」という名前は通称だということを知っていましたか？そこで、今回の記事では、知っているとちょっと自慢できるかもしれない、軍艦島のトリビアをいくつかご紹介していきたいと思いま