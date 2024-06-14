宅配ピザ「PIZZA‐LA（ピザーラ）」と劇場版『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』のコラボキャンペーンが、6月20日（木）から、「ピザーラ」全店で開催される。【写真】リアル神野店限定のステッカーも！『ヒロアカ』コラボでゲットできるアイテム一覧■リアル神野店が来る！今回開催されるのは、スペシャルパックの販売や、マストバイキャンペーン、さらには「ピザーラ」神野店がリアルに登場する企画。『ヒ