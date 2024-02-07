元ＳＫＥ４８メンバーでタレントの須田亜香里が７日に自身のインスタグラムを更新し、驚きの出来事を明かした。「始発乗ったら有野さんと会えた」と車内で偶然、お笑いコンビ「よゐこ」の有野晋哉と遭遇したことを報告。「有野さんに勧めてもらった本を読んだ感想をラインしてて、有野さんも早起きだなーって思ってたら、まさかの同じ新幹線の同じ車両にいました（笑）」と、なんと連絡を取っている最中だったという。「今日も