長崎県の五島海上保安署によると、28日午後2時45分ごろ、連絡が取れなくなっていた佐賀県唐津市の漁船が海上で漂流しているのを見つけた。乗り組んでいたとみられる2人は船内におらず、衝突などによる損傷もなかった。