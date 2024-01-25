一般道路に緊急着陸した「サザンエアウェイズ・エクスプレス」の機体/WUSA（ＣＮＮ）米東部バージニア州の運輸行政当局は２５日までに、地域航空会社「サザンエアウェイズ・エクスプレス」の小型旅客機が州内の一般道路上に緊急着陸を強行する騒ぎが起きたと報告した。同機には乗客乗員７人が搭乗。当局はＣＮＮに寄せた声明で、負傷者の情報はないとした。緊急着陸の原因などを調べているとした。現場は同州ラウドン郡の州道６０
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