ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース 松本人志の性的スキャンダル報道 文春 松本人志 ゴシップ 芸能ニュース FRIDAYデジタル 文春は松本人志を半年以上マークか 報道2カ月前にスキャンダル漫画化も？ 0 LINE共有ボタン 2024年1月6日 11時0分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 松本人志のスキャンダルを報じた週刊文春についてFRIDAYが伝えた 文春報道の2カ月以上も前に、別雑誌で一連の疑惑が取り上げられていた 文春側は少なくとも半年以上は松本を徹底マークしていたとみられる ◆「文春砲」2カ月前に出版されていた「芸能界不幸大全」「#ナックルズ」……。あまり言うのもなんなんですが、これはナックルズさんではなく、株式会社コアマガジンの商品ですｗ https://t.co/LaGfmO2v4Q— 実話BUNKAオンライン (@bunka_online) December 28, 2023 記事を読む 関連の最新ニュース 松本人志の性的スキャンダル報道 記事時間 01/05 13:39 疑惑の渦中の松本人志「とうとう出たね」週刊誌報道を受けてコメント 記事時間 01/05 13:01 松本人志「俺の子ども産んでほしいねん」2人目告発者が言ったと証言 記事時間 01/05 06:29 「松本さんも本当に素敵」性加害疑惑を告発した女性がお礼のLINEか