文春は松本人志を半年以上マークか 報道2カ月前にスキャンダル漫画化も？FRIDAYデジタル

文春は松本人志を半年以上マークか 報道2カ月前にスキャンダル漫画化も？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松本人志のスキャンダルを報じた週刊文春についてFRIDAYが伝えた
  • 文春報道の2カ月以上も前に、別雑誌で一連の疑惑が取り上げられていた
  • 文春側は少なくとも半年以上は松本を徹底マークしていたとみられる

◆「文春砲」2カ月前に出版されていた「芸能界不幸大全」

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