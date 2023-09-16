元プロ野球選手で野球解説者の工藤公康氏が12日、YouTubeチャンネル『おじさんだけど、遊んでもいいですか?』で公開された動画「【強敵&憧れ】工藤公康の球を5割以上打ち続けた落合博満とイチロー|山本昌のフォームの原型は堀内恒夫だった」に出演。「僕の中ではNo.1」だという投手を明かした。左から山本昌氏、工藤公康氏○■工藤公康氏、ライバルだった選手を明かすチャンネルスタッフから「現役時代、ライバルだった選手は?