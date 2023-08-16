8月15日にJ3岩手にて現役復帰を発表YouTuberとして活動するDF那須大亮氏は、8月15日にJ3いわてグルージャ盛岡に加入。2019年以来となる現役復帰が決まった。代表経験も豊富な那須氏は、すでにトレーニングで41歳とは思えない身体のキレを見せている。2004年のアテネ五輪でU-23日本代表のキャプテンを務めた那須氏。横浜F・マリノスやジュビロ磐田、浦和レッズなどさまざまなJクラブを渡り歩き、2019年にヴィッセル神戸で現役引