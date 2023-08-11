9月3日（日）夜10時よりスタートするABEMAのオリジナル恋愛番組『GIRL or LADY 〜私が最強〜』の合同記者会見が行われ、ぺこぱのシュウペイが相方の松陰寺太勇に対して腹が立っていることを告白した。同番組では「年齢と共に変化する女性の魅力や恋愛観・結婚観のリアル」をテーマに、運命の恋を求めて結婚願望アリの12人の女性たちが集合。年下組の「ガールチーム」と年上組の「レディーチーム」に分かれ、誰もがうらやむ理想
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