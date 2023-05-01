「カモメ抑止係」の求人広告を出した英ランカシャー州のブラックプール動物園/Simon Evans/Alamy Stock Photo（ＣＮＮ）英イングランドの動物園が、来園客の食事や動物の餌を奪うカモメたちの「迷惑行為」に対抗するため、巨大な鳥の着ぐるみを着てカモメを追い払う「カモメ抑止係」の人材を募集している。求人広告を出したのはランカシャー州のブラックプール動物園。「来園客の飲食エリアにカモメを寄せ付けないための対策が求め