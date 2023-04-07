「BCNランキング」2023年3月27日から4月2日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB13(B)（ソニー）2位EXTRA BASS ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB01(B)（ソニー）3位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）4位ワイヤレスポータブルスピーカー ベージュSRS-XB13(C)（ソニー