1枚で何役もこなしてくれるワンピースがあれば、普段のコーデ選びも楽になりそうですよね。今回ご紹介するのは、【しまむら】で話題になっている「マルチウェイワンピ」。しまラーも思わずイロチ買いするぐらい優秀なアイテムみたいですよ♡ 今回は、そんなマルチウェイワンピースの着こなし術をチェックしていきます。 秋冬に取り入れやすい♡ 淡色マルチウェイワンピ ベージュやブ