巨人ドラフト1位の大勢（22=関西国際大）が目立っている。巨人「今季は厳しい」を覆す有望株ゾロゾロ 若手投手陣の台頭が長き原時代の終焉を告げる？6日の日本ハムとのオープン戦で2度目の実戦登板に臨み、自己最速を1キロ更新する158キロをマーク。平均155.6キロを計測した。これまでは「先発（候補）の中のひとり」としていた原辰徳監督（63）も「頼もしい限り。（起用法は）まだ決まっていない。よく話し合いながら結論が出