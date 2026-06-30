株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下：AWS）のAWS プレミアティアサービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、三菱重工業株式会社（以下：三菱重工業）における、AWSおよび生成AIを活用した社内システムの内製開発を支援した導入事例を公開しました。

■導入の背景

三菱重工業は広範な事業領域を持ち多くの事業部門で構成される中で、限られたIT人材を有効活用し、組織横断でシステム開発を推進することを目指していました。

また、顧客からの問い合わせ対応において蓄積されたナレッジを社内で一元管理し、業務の属人化を解消したいというニーズを抱えていました。

さらに、生成AIの活用にあたっては、各事業部門での個別最適化を防ぎ、セキュリティや運用ルールの統制を保ちながら安全に全社展開したいという狙いがありました。

これらの構想を実現するための内製開発において、インフラやバックエンド領域の知見を補完するべく、AWS環境での開発実績を持つサーバーワークスが技術支援のパートナーとして選定されました。

■取り組みの概要

サーバーワークスは、インフラ・バックエンド領域およびAIの知見を提供し、以下の2つのシステムにおける内製開発を技術支援しました。

■導入の成果

■今後の展望

- チケット管理システム事業部門向けに、顧客からの問い合わせや作業依頼を一元管理するシステムをAWS上に構築しました。当社はバックエンド領域における技術提供と、モブプログラミングを通じた開発支援を行いました。- 全社向けAIワークスペース生成AIを用いた社内ナレッジの検索や文書要約を可能にする全社共通のAIワークスペースを開発しました。システム基盤には、生成AIアプリケーションを構築・拡張するための各種AWSサービスを採用しています。- AWS上でチケット管理システムを構築し、問い合わせ管理を一元化1つの事業部門を対象としたチケット管理システムをリリースし、「問い合わせ管理の一元化による業務効率化を実現しました。現在は他の事業部門へも展開できる汎用性の高いシステム開発に取り組んでいます。- RAGを活用した全社向けAIワークスペースを開発し、ナレッジ検索などの機能を提供2026年4月に三菱重工業の社員を対象に先行リリースし、わずか2週間でアクティブユーザーが2,000人以上、チャットの利用回数は1万5,000回に達したほか、すでに20以上の事業部門から導入の相談が寄せられています。- AWSや生成AIに関する最新の知見を獲得当社の開発支援を通じて内製開発の成熟度が向上し、より高品質なシステム開発の実現や開発期間の短縮につながっています。

サーバーワークスは、本事例で培ったAWSおよび生成AIを活用した内製化支援の知見を活かし、今後も多くの企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を技術面から支援していきます。日本国内におけるIT人材不足という社会的課題に対し、クラウドやAIといった先端技術を各企業が自社で扱いこなせるよう技術習得と開発加速を支援することで、業務効率化や新たな価値創造を推進し、より豊かで利便性の高い社会の実現に貢献します。

■導入事例記事のご案内

本件に関する詳細なインタビューやシステム構成などについては、以下の導入事例ページにて公開しています。

事例URL：https://www.serverworks.co.jp/case/mhi.html(https://www.serverworks.co.jp/case/mhi.html)

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援しているAWS専業のクラウドインテグレーターです。

2026年5月末現在、1,570社、31,700プロジェクトを超えるAWS導入実績を誇っており、2014年11月よりAWSパートナーネットワーク（APN）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

クラウド基盤の構築・運用における伴走支援にとどまらず、クラウドセキュリティおよび生成AI活用を新たな主軸に据え、企業のクラウド投資を確実な事業成果へつなげるパートナーとしてAWS事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

＊本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

＊本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。