セブン‐イレブンの限定カラーが登場！国内ではセブン‐イレブン限定！「Beats Solo Buds」の“オレンジ”カラーを7月4日（土）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、Apple傘下のオーディオブランドBeatsが展開している「Beats Solo Buds」のセブン‐イレブン限定カラー「オレンジ」を、7月4日（土）より全国のセブン‐イレブンにて順次発売いたします。

「Beats Solo Buds」は、Beats史上最小サイズのケースを採用しながらも、パワフルなサウンドを楽しめる完全ワイヤレスイヤフォンです。今回登場する鮮やかなオレンジカラーは、夏のファッションやライフスタイルに彩りを添える特別なデザインです。あわせて、定番カラーのマットブラック、トランスペアレントレッドも全国で販売します。セブン‐イレブンでは2019年5月より、Beatsを傘下におさめるAppleのアクセサリ製品の販売を行なっており、今回の商品の取り扱いは、これまで継続した取り扱いで連携してきたことなどから、限定カラーを含む販売が実現いたしました。これからもセブン‐イレブンは、日常のさまざまなシーンをより豊かにする、幅広い品揃えを展開してまいります。

商品概要

■Beats Solo Buds（マットブラック/トランスペアレントレッド/オレンジ）

価格：11,637円（税込12,800円）

発売日：7月4日（土）～順次

販売エリア：全国

メーカー：Apple

洗練されたサウンド

※画像はイメージです

「Beats Solo Buds」は、これまでで最も小さなケースを採用した完全ワイヤレスイヤフォンです。コンパクトで持ち運びやすく、パワフルでクリアなサウンドを楽しめることから、日常使いはもちろん、通勤・通学や旅行などさまざまなシーンで活躍します。

セブン‐イレブン限定カラー登場

定番カラーのマットブラック、トランスペアレントレッドに加え、今回オレンジが登場。オレンジは国内ではセブン‐イレブンでのみ取り扱う限定カラーです。鮮やかな色合いは、夏のファッションやライフスタイルのアクセントとしてもおすすめです。日常に彩りを添える限定カラーとして、持ち運ぶ楽しさを演出します。

担当者コメント

今回、セブン‐イレブン限定カラーとして鮮やかなオレンジをご用意しました。毎日の通勤やお出かけの時間を、お気に入りの音楽とともに少し特別な時間に変えていただきたいという想いを込めています。手にすることで気分が弾み、日常を彩るアイテムとして、実用性とトレンド感を兼ね備えた限定カラーの「Beats Solo Buds」をお楽しみいただければ幸いです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。