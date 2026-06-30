ライフスタイルカンパニー株式会社（所在地：東京都中央区）は、ホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」より、オリジナルスクイーズシリーズ「ぷにっこ スイーツ もちもち大福シリーズ」を2026年7月1日（水）よりスクイーズ専門店 PUNIKKO by TOKOTOYZ（池袋パルコ本館7階）にて先行販売いたします。 「大福」をモチーフに、いちご・みかん・もも・バナナ・シャインマスカット・マンゴーの全6種+シークレット1種を展開。スフレ、ロール＆バターシリーズに続くブラインドボックスシリーズ第３弾です。

商品概要

ぷにっこ スイーツ もちもち大福シリーズ

大福特有のもちもちとした感触をリアルに体感できます。全6種＋シークレット1種のブラインド仕様で、コレクションする喜びをお楽しみいただけます。 先行販売開始日：2026年7月1日（水） 先行販売場所：PUNIKKO by TOKOTOYZ（池袋パルコ本館7階） バリエーション：全6種＋シークレット1種（全7種） 価格（税込）：単品 \2,530 対象年齢：15才以上 素材：本体／シリコン、袋／PVC、キーホルダー／アクリル・金属 付属品：ガイドブック・ふわふわパウダー・予備袋 ラインナップ ・いちご ・みかん ・もも ・バナナ ・シャインマスカット ・マンゴー ・シークレット

先行販売 販売場所

PUNIKKO by TOKOTOYZ（プニッコ バイ トコトイズ）

所在地：池袋パルコ 本館 7階（〒171-8557 東京都豊島区南池袋１丁目２８－２） 営業時間：午前11時～午後9時 TOKOTOYZが運営するスクイーズ体験型専門店。パティスリーをコンセプトにしたフォトジェニックな空間で、本物のスイーツのようなスクイーズを選ぶ体験ができます。 ※現在は完全予約制で整理券配布を行なっております。詳細はHP（https://tokotoyz.jp/pages/punikko-shops）をご確認ください。

「TOKOTOYZ（トコトイズ）」について

TOKOTOYZ（トコトイズ）は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランドです。「Play Beyond Borders. 遊びの世界に、境界線はいらない。」をコンセプトに、国境やジャンルの枠を越え、ワクワクするアイテムをお届けします。

「PUNIKKO by TOKOTOYZ（プニッコ バイ トコトイズ）」について

「PUNIKKO by TOKOTOYZ」は、ライフスタイルカンパニー株式会社が展開するホビーブランド「TOKOTOYZ（トコトイズ）」初の常設リアル店舗です。まるでケーキ屋さんのようなフォトジェニックな空間で、本物のスイーツのようなスクイーズを自分で選ぶ体験ができる、TOKOTOYZならではのスクイーズ専門店。一度触れたらクセになるぷにぷにの触り心地と、思わず集めたくなる愛らしいデザインが大集結しています。2026年5月29日（金）、池袋パルコ 本館 7階にグランドオープンいたしました。

■ TOKOTOYZ オフィシャル HP / SNS

HP：https://tokotoyz.jp/ Instagram：https://www.instagram.com/tokotoyz_official/ X（旧Twitter）：https://x.com/tokotoyz TikTok：https://www.tiktok.com/@tokotoyz_official

■ PUNIKKO by TOKOTOYZ オフィシャル SNS

HP：https://tokotoyz.jp/pages/punikko-shops Instagram：https://www.instagram.com/punikko_by_tokotoyz/ X（旧Twitter）：https://x.com/punikko_by_tktz TikTok：https://www.tiktok.com/@punikko_by_tokotoyz

会社概要

会社名：ライフスタイルカンパニー株式会社 所在地：東京都中央区八丁堀2丁目24番3号 PMO八丁堀II 7階 事業内容：化粧品の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 玩具の企画、開発、輸出入、製造販売、卸 / 海外化粧品、美容雑貨類の輸入総代理 / 海外商品の輸入総代理 公式HP：https://lifestyle-co.fun/ TEL：03-6262-8580