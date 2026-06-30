グリーンランドリゾート株式会社(本社：熊本県荒尾市下井手1616、代表取締役社長：松野隆徳)が運営する遊園地「グリーンランド」は、2026年6月17日(水)に新型ジェットコースター「ハイブリッドコースター海神～WADATSUMI～」の建設工事の安全と無事故を祈願する安全祈願祭を執り行うとともに、共同事業者であるサノヤス・ライド株式会社および製作会社Great Coasters International, Inc.（GCI）と共同記者会見を開きました。 本リリースは、「ハイブリッドコースター海神～WADATSUMI～」に関する第三報となります。

建設工事の安全と成功を祈願

2028年春の開業を目指す「ハイブリッドコースター海神～WADATSUMI～」の建設工事に先立ち、建設予定地において安全祈願祭を執り行いました。 神事には、グリーンランドリゾート株式会社代表取締役社長 松野隆徳をはじめ、サノヤス・ライド株式会社代表取締役社長 大門淳氏、Great Coasters International, Inc. President & CEO Clair Hain Jr.氏など、関係者約40名が参列しました。 今回の神事は、「海神（WADATSUMI）」の名称の由来である日本神話の海の神にちなみ、全国の海神信仰の総本宮として知られる志賀海神社（福岡県福岡市東区）の宮司 阿曇幸興氏を斎主に迎え、厳粛な雰囲気の中で執り行われました。 宮司による祝詞奏上や清祓の儀、玉串奉奠などの神事を通じて、建設工事が安全かつ順調に進むことを祈願するとともに、完成後には国内外から多くのお客様に親しまれるアトラクションとなり、地域の新たなシンボルとして末永く愛される施設となるよう願いを込めました。

共同記者会見でプロジェクトの全貌を発表

安全祈願祭終了後に開催した共同記者会見では、グリーンランドリゾート株式会社、サノヤス・ライド株式会社、Great Coasters International, Inc.（GCI）の代表者が登壇し、本プロジェクトの概要やコンセプト、導入意義について説明しました。会見では「熊本・九州の未来を創る挑戦」をテーマに、2026年7月に迎えるグリーンランド開園60周年を契機として、21年ぶりとなる新型ジェットコースター導入により更なる進化を目指すことを発表するとともに、「ハイブリッドコースター海神～WADATSUMI～」の乗車イメージ映像を初公開しました。 また、本アトラクション導入の背景について、グリーンランドリゾート株式会社代表取締役社長 松野隆徳は、「日本最多のアトラクション数を有する遊園地として、さらなる成長のためには継続的な投資が不可欠」と説明しました。さらに、特定の世代に特化するのではなく、子どもからシニアまで幅広い世代が楽しめる遊園地を目指すとともに、本アトラクションに乗車することで笑顔になれる体験を届けたいと意向を表明し、2028年春の開業後は入園者数10％増を目標に掲げる考えを示しました。

ハイブリッドコースター海神～WADATSUMI～に関する過去のリリース記事

施設概要

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=M9Q0qv3CmBIhttps://mypage.atpress.ne.jp/news/5917585 https://www.atpress.ne.jp/news/2729358

敷地面積55万㎡と東京ドーム約11個分の西日本最大級の遊園地。ジェットコースターはもちろん、 シューティング系やウォーター系、お化け屋敷など子どもから大人まで楽しめるアトラクションがあ り、その数は日本一。2026年7月23日(木)に開園60年を迎えます。 夜間営業時は園内100カ所以上のイルミネーションスポットが光り輝く「Wonder illumination」も開 催します。そのほか、期間限定のイベントやキャラクターショー、花火大会も多数開催、夏季はプー ル施設「ウォーターパーク」を営業します。

施設名称

場所

定休日

問い合わせ先

URL

グリーンランド(遊園地)

熊本県荒尾市緑ヶ丘

不定休 ※公式HPにてご確認ください。

TEL : 0968-66-1112 MAIL : info@greenland.co.jp

https://www.greenland.co.jp/park/