韓国発スキンケアブランド『manyo』期間限定POP-UPを銀座ロフトで開催！

株式会社ＩＫホールディングス

株式会社IKホールディングス（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：長野庄吾）の100%子会社、株式会社アイケイ（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：中島靖隆）は、韓国発スキンケアブランド『manyo（マニョ）』の期間限定POP-UPイベントを2026年7月1日（水）から7月22日（水）までの期間、銀座ロフトにて開催いたします。

今回のPOP-UPでは、話題のグルタチオンシリーズから待望の新商品「グルタチオン※¹7セラムマスク」が付いてくる限定セットを販売するほか、オフライン初上陸の限定2アイテムが店頭に登場。さらに週末限定イベントなど、盛りだくさんのコンテンツをご用意いたしました。

※¹：香料

POP-UP STORE 詳細

【開催日程】

2026年7月1日（水）～7月22日（水）

【営業時間】

11：00～21：00（日曜20：00まで）

【開催場所】

銀座ロフト 2F ポップアップスペース

（東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館(https://www.google.com/maps?cid=3620508382511668300&g_mp=CiVnb29nbGUubWFwcy5wbGFjZXMudjEuUGxhY2VzLkdldFBsYWNlEAMYASAF&hl=ja&source=embed) ）

※最終日は20：00まで

POP-UP STORE 実施イベント

１．POP-UP限定商品

▼お値段据え置きで新商品の「マスク」が付いてくる！お得な限定セット

新発売の「グルタチオン※¹7セラムマスク」をいち早く体験できる、今だけのスペシャルセットです。

- ピュアソイビーン※²クレンジングオイル本品 ＋ グルタチオン※¹7セラムマスク1枚【2,420円（税込）】- グルタチオン※¹7セラム本品 ＋ グルタチオン※¹7セラムマスク1枚【2,860円（税込）】- グルタチオン※¹7トナー本品 ＋ グルタチオン※¹7セラムマスク1枚【2,200円（税込）】

※²ダイズ油（皮膚コンディショニング剤）

▼オフライン初上陸！今しか買えない日本未発売の限定商品ピュアクレンジングティッシュ

メイクオフとお肌ケアを同時に完了 忙しいあなたの時短ケア

- 【価 格】1,650円（税込）- 【内容量】80枚入り

保湿クレンジングウォーターを採用したシートです。厚手で柔らかな高密着シートが、メイクや毛穴の汚れをさっと一枚ですっきりオフ。洗顔後もつっぱらず、スキンケア後のようなみずみずしい潤い肌を保ちます。

ピュアビーン※³スクラブパック

気になる角質や黒ずみ毛穴もすっきりクリーン！

- 【価 格】 2,750円（税込）- 【内容量】 100g

ダイズ由来成分※³を配合した天然スクラブパックです。クリームのようなテクスチャーのスクラブパックが古い角質や毛穴のザラつき、不要な皮脂を吸着・除去。パックとして肌に潤いを与えながら、しっとりなめらかで透明感※⁴のあるクリアな素肌へと導きます。

※³：ダイズ油(製品の酸化防止剤)、ダイズ芽エキス(皮膚コンディショニング剤)、ダイズ種子(研磨剤) ※⁴キメの整った肌印象のこと

2．豪華購入特典

manyo製品を2,420円（税込）以上お買い上げいただいた方を対象に、曜日ごとに異なる豪華なプレゼントイベントを実施いたします。

- 【平日の特典】パウチプレゼント人気美容液のシートマスク「ガラクナイアシンエッセンスマスク1枚」＆話題の新商品をお試しできる「グルタチオン※7セラムパウチ(1.5ml)1包」をもれなくプレゼント。- 【土日祝の特典】なにが出るかお楽しみ！抽選イベント抽選結果に応じて豪華景品や人気ミニボトルを差し上げます！1等： グルタチオン7セラム（現品）2等： グルタチオン7セラムパウチ 7包キット3等： ガラクトミースキントナー 55ml4等： オリジナルヘアバンド

※在庫がなくなり次第終了となります。※内容は変更になる可能性がございます。

主要取り扱い商品概要

グルタチオン※¹7トナー

▼セラムの力を引き出す、水分ブースティング化粧水

【浸透力※⁵UPの角質ケア】

PHA※⁶配合で、肌表面の角質をケア。拭き取りから潤い補給までマルチに活躍し、次のステップの吸収を高めます。

【乾燥NO、べたつきNOの水分肌】

ヒアルロン酸※⁷を細分化した独自成分「ヒアルオリジン※⁸」が水分の悩みをケア。保湿感をチャージしながら、重ねてもベタつかない理想の土台を作ります。

【7種のメイン成分※⁹】

グルタチオン※¹をはじめとする7成分※⁹が、デイリー使いをすることで毎日の肌コンディションを整えます。

【容量/価格】200mL / 2,200円（税込）

※⁵：角質層まで※⁶： グルコノラクトン（皮膚コンディショニング剤） ※⁷：皮膚コンディショニング剤※⁸：ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ(皮膚コンディショニング剤)※⁹：グルタチオン(香料)、ナイアシンアミド、アセチルグルコサミン、アスコルビン酸、アルブチン、α-アルブチン (皮膚コンディショニング剤)、コウジ酸(製品の酸化防止剤)

グルタチオン※¹7セラムマスク

▼白玉肌※¹⁰に導く贅沢成分を1枚に凝縮した、高密着スペシャルケアマスク。

【贅沢な白玉肌※¹⁰カクテル】

99％高純度ナノグルタチオン※¹をはじめ、NAG※¹¹やアデノシン※¹²、パンテノール※¹²、スクワラン※¹²、ツボクサエキス※¹²などを贅沢に配合。

【上質な高密着シート】

柔らかく上質なシートが肌に吸い付くように高密着。たっぷりの美容液が透明感※⁴あふれる肌へと導きます。

【容量/価格】20g（1枚） / 220円（税込）

※¹⁰：白玉のようにキメの整った肌印象のこと※¹¹：アセチルグルコサミン(皮膚コンディショニング剤) ※¹²いずれも皮膚コンディショニング剤

manyoについて

韓国のスキンケアブランド「manyo」は、「あなたの肌に、毎日の魔法を」のスローガンの下、自然由来成分にこだわったスキンケアアイテムを幅広く取り揃えています。

韓国国内で著名なビューティーアワードにて数々の賞を受賞するなど成分と機能性の両方を認められた韓国ビューティ業界でも話題のブランドとなっております。日本でも2020年の進出以来、人気製品「ガラク ナイアシン 3.0 エッセンス」や「ピュアソイビーン※²クレンジングオイル」など、肌にやさしいスキンケアアイテムはSNSや美容雑誌に数多く取り上げられ、注目を集めています。

会社概要

IKグループの取り扱いブランド

株式会社アイケイは、美しく生きる・健康に生きる・楽しく生きる、の3軸をテーマに、長年にわたって蓄積されたビッグデータから、化粧品・生活雑貨・食品等の商品開発を行い、企画・製造・販売・物流までを一貫して行う、マーケティングメーカーです。

○社名 株式会社アイケイ

○本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階

○東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階

○代表 代表取締役社長 中島靖隆

○設立 2022年７月１日

○資本金 1,000万円

○ホームページ https://www.ik-company.co.jp/

○社名 株式会社ＩＫホールディングス

○本社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル５階

○東京支社 〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目7番3号 京橋三菱ビル７階

○代表 代表取締役社長 長野庄吾

○設立 1982年5月1日

○資本金 6億2,094万円

○売上高 152億11百万円（2025年5月期 連結）

○従業員 180名（2025年5月末 連結）

○ホームページ https://www.ai-kei.co.jp/

プレスリリースに関するお問い合わせ先

担当：礒部（03-5159-5356）