【7/3開催ピッチイベント】アトツギの反抗～中小企業の逆襲と未来ビジョン～

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、京都市主催イベント「KYOTO Innovation Studio」の第17回企画として、2026年7月3日（金）に、中小企業の若手後継者（アトツギ）によるピッチイベントを開催いたします。

▼ご参加は以下のリンクよりお申し込みください（無料）

https://kisvol17.peatix.com

※定員に達し次第、締め切らせていただく場合がございます。お早めにお申し込みください。

開催の背景と目的

「KYOTO Innovation Studio」は、京都市が主催する「知の探索」の場として2022年度より始動した行政と民間の共創型プロジェクトです。第17回目となる今回は、中小企業の若手後継者がつくるお祭り「アトツギ縁日」とのコラボレーション企画として開催いたします。

先人たちから受け継いできた大切な資産や文化をいかにして守り、そしてこれからの時代に向けてどう成長させていくのか――。次世代を担うアトツギたちが、自らの事業展開を全力でプレゼンテーションします。

対するのは、第一線で活躍する審査員陣。それぞれの視点から、忖度のない「本気のフィードバック」をぶつけます。スタートアップとはまた違う、アトツギだからこそ体現できる独自の生存・成長戦略。従来の事業承継の態様をアップデートする、未来をひらくための「反抗」が、今幕を開けます。

こんな方にオススメ

登壇者・審査員・ファシリテーター紹介

- 次世代の経営ヒントを得たいアトツギ・中小企業の方- オープンイノベーションに関心のある方- 事業承継、伝統文化に興味がある方- アトツギの事業を応援・支援したい方

■ファシリテーター

入山 章栄 氏（早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授 / 京都市都市経営戦略アドバイザー）

■審査員

山野 千枝 氏（一般社団法人ベンチャー型事業承継 代表理事 / 株式会社千年治商店 代表取締役）

前田 雄大 氏（株式会社矢動丸プロジェクト 代表取締役）

榊田 隆之 氏（京都信用金庫 理事長）

■登壇企業（順不同）

黒河内 楓 氏（株式会社コートレットフーズカンパニー 取締役 / 京都）

小田 智英 氏（洛西紙工株式会社 取締役 / 京都）

和田 裕悟 氏（株式会社和田利工業 取締役 / 京都）

川村 啓太 氏（川徳商事株式会社 代表取締役 / 京都）

清水 謙吾 氏（株式会社テクノフロント 専務取締役 / 大阪）

大西 佑亮 氏（ミヅホ株式会社 取締役 / 奈良）

高丸 泰幸 氏（高丸工業株式会社 専務取締役 / 兵庫）

久我 幸弘 氏（株式会社北尾化粧品部 商品統括GM / 大阪）

開催概要

- 日時：2026年7月3日（金）14:00 - 16:00（受付開始：13:30）※終了後、審査員によるアフタートークあり- 会場：京都市役所本庁舎地下1階オープンスペース- 参加費：無料- 主催：京都市- 企画運営：プロトスター株式会社- 協力：一般社団法人応縁堂

※イベント終了後の17:00からは、京都市役所前広場にて「アトツギ縁日」も開催されます。

＼ アトツギ縁日の詳細はこちら ／

https://www.instagram.com/atotsugi_ennichi

本件に関するお問い合わせ

プロトスター株式会社

アライアンス事業部

enterprise@theprotostar.co

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員