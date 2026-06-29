【7/3開催ピッチイベント】アトツギの反抗～中小企業の逆襲と未来ビジョン～
挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、京都市主催イベント「KYOTO Innovation Studio」の第17回企画として、2026年7月3日（金）に、中小企業の若手後継者（アトツギ）によるピッチイベントを開催いたします。
▼ご参加は以下のリンクよりお申し込みください（無料）
https://kisvol17.peatix.com
※定員に達し次第、締め切らせていただく場合がございます。お早めにお申し込みください。
開催の背景と目的
「KYOTO Innovation Studio」は、京都市が主催する「知の探索」の場として2022年度より始動した行政と民間の共創型プロジェクトです。第17回目となる今回は、中小企業の若手後継者がつくるお祭り「アトツギ縁日」とのコラボレーション企画として開催いたします。
先人たちから受け継いできた大切な資産や文化をいかにして守り、そしてこれからの時代に向けてどう成長させていくのか――。次世代を担うアトツギたちが、自らの事業展開を全力でプレゼンテーションします。
対するのは、第一線で活躍する審査員陣。それぞれの視点から、忖度のない「本気のフィードバック」をぶつけます。スタートアップとはまた違う、アトツギだからこそ体現できる独自の生存・成長戦略。従来の事業承継の態様をアップデートする、未来をひらくための「反抗」が、今幕を開けます。
こんな方にオススメ- 次世代の経営ヒントを得たいアトツギ・中小企業の方
- オープンイノベーションに関心のある方
- 事業承継、伝統文化に興味がある方
- アトツギの事業を応援・支援したい方
登壇者・審査員・ファシリテーター紹介
■ファシリテーター
入山 章栄 氏（早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授 / 京都市都市経営戦略アドバイザー）
■審査員
山野 千枝 氏（一般社団法人ベンチャー型事業承継 代表理事 / 株式会社千年治商店 代表取締役）
前田 雄大 氏（株式会社矢動丸プロジェクト 代表取締役）
榊田 隆之 氏（京都信用金庫 理事長）
■登壇企業（順不同）
黒河内 楓 氏（株式会社コートレットフーズカンパニー 取締役 / 京都）
小田 智英 氏（洛西紙工株式会社 取締役 / 京都）
和田 裕悟 氏（株式会社和田利工業 取締役 / 京都）
川村 啓太 氏（川徳商事株式会社 代表取締役 / 京都）
清水 謙吾 氏（株式会社テクノフロント 専務取締役 / 大阪）
大西 佑亮 氏（ミヅホ株式会社 取締役 / 奈良）
高丸 泰幸 氏（高丸工業株式会社 専務取締役 / 兵庫）
久我 幸弘 氏（株式会社北尾化粧品部 商品統括GM / 大阪）
開催概要- 日時：2026年7月3日（金）14:00 - 16:00（受付開始：13:30）
※終了後、審査員によるアフタートークあり
- 会場：京都市役所本庁舎地下1階オープンスペース
- 参加費：無料
- 主催：京都市
- 企画運営：プロトスター株式会社
- 協力：一般社団法人応縁堂
※イベント終了後の17:00からは、京都市役所前広場にて「アトツギ縁日」も開催されます。
＼ アトツギ縁日の詳細はこちら ／
https://www.instagram.com/atotsugi_ennichi
本件に関するお問い合わせ
プロトスター株式会社
アライアンス事業部
enterprise@theprotostar.co
プロトスター株式会社について
挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。
大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。
広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。
所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501
資本金：89,098,750円
設立日：2016年11月30日
URL：https://www.theprotostar.co/
参加団体：
・経済産業省 J-Startup Supporters
・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU
・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー
・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー
・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業
・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員
・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員
・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS
・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員