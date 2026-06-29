猛暑でも快適！過去最大規模の「MMテラス夏祭り」を7月25日・26日に開催

株式会社エクラスト

MMテラス（横浜市西区みなとみらい）では、2026年7月25日（土）・26日（日）の2日間、「MMテラス夏祭り」を開催いたします。

毎年多くのお客様にご来場いただいている本イベント。今年は内容をさらに充実させ、過去最大となる全8種類の縁日ゲームをご用意しました。射的やおもちゃすくい、千本くじなどの定番ゲームに加え、新たに「昆虫くじ」が登場するなど、これまで以上にご家族でお楽しみいただける内容となっています。

会場は空調の効いたMMテラス館内。猛暑日や雨天時でも快適に過ごせるほか、館内レストランでのお食事とあわせて、一日を通して夏祭り気分をお楽しみいただけます。

企画背景

MMテラスは、みなとみらいで働くオフィスワーカーや地域にお住まいの方、観光で訪れる方など、多くの人が集う複合商業施設です。

「MMテラス夏祭り」は、夏の恒例イベントとして毎年多くのお客様にご来場いただいている人気イベントです。近年は猛暑や突然の雨などにより屋外イベントへの参加が難しい日も増える一方で、地域で昔ながらの縁日を体験する機会も少なくなりつつあります。

そこで今年は、商業施設ならではの快適な館内空間を活かし、天候に左右されることなく、ご家族やご友人同士が気軽に夏祭りを楽しめる場として開催します。

また、館内レストランでのお食事とあわせて、一日を通して夏祭りをお楽しみいただけるイベントとして開催します。

イベントの見どころ

小さなお子様でも安心の夏祭り会場

過去最大！全8種類の縁日ゲーム

今年は過去最大となる全8種類の縁日ゲームをご用意しました。

ジャンボダーツ、ジャンボサイコロ、射的、おもちゃすくい、千本くじ、光る水中コイン落とし、光るうちわづくり、昆虫くじの全8種類が勢ぞろい。子どもから大人まで、ご家族みんなで夏祭り気分をお楽しみいただけます。

参加費は200円～600円と気軽に参加できるため、未就学児のお子さまから祖父母世代まで幅広い世代にお楽しみいただけます。

おもちゃすくい

縁日の定番♪お気に入りのおもちゃをすくおう！

ジャンボサイコロ

大きなサイコロを転がして運試し！ゾロ目＆ラッキー7を狙え！

射的

狙いを定めて景品をゲット！夏祭りの大人気ゲームです！

光る水中コイン落とし

水槽の中のカップを狙ってコインを投入！うまく入れば景品ゲット！

今年新登場！「昆虫くじ」

人気のニジイロクワガタやオオクワガタが当たるチャンスも。夏休みならではのワクワク感をお届けします。

豪華景品をご用意

今年は景品もグレードアップ！キックスケーターや電子ピアノ、望遠鏡、トイカメラなど、思わず挑戦したくなる豪華景品をご用意しています。

レストラン利用でさらにお得！

対象期間中、MMテラス館内レストランをご利用いただくと、レシート2,500円（税込）ごとに500円分のイベント参加チケットをプレゼントします。

※レシート対象期間 2026年7月18日（土）～26日（日）

※対象店舗 MMテラス館内レストラン

※特典 レシート2,500円（税込）ごとに500円分のイベント参加チケットをプレゼント

※期間内レシート合算可

※同日・同一店舗のレシート合算不可

※レシート金額の上限は5,000円となります。

開催概要

イベント名

MMテラス夏祭り

開催日時

2026年7月25日（土）・26日（日）

開催時間

10:00～17:00

会場

MMテラス 1Fイベントスペース

参加費

1回200円～600円

対象

未就学児から大人まで