ハーチ株式会社と株式会社フューチャーセッションズが6月30日に合併、アーティクル株式会社（Artiql Inc.）として始動

ハーチ株式会社

ハーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：加藤 佑、以下「ハーチ」）と株式会社フューチャーセッションズ（本社：東京都港区、代表取締役：有福 英幸・筧 大日朗、以下「フューチャーセッションズ」）は、2026年6月30日をもって合併し、アーティクル株式会社（Artiql Inc.）として新たに出発いたします。

合併の背景

ハーチは「Rewrite Our Futures（ほしい未来へ、編みなおす）」をミッションに掲げ、社会課題をクリエイティブに解決するアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」をはじめとするデジタルメディアの運営と、企業・自治体向けサステナビリティ・サーキュラービジネス（シティ）デザイン事業を展開してきました。

フューチャーセッションズは、ソーシャルイノベーションの実現に向けて、創造的な対話の場「フューチャーセッション」を通じ、企業や自治体のみなさまと共に、まちづくり・市民協働・人材育成・スポーツ活用・未来創造など多くの共創プロジェクトを推進してきました。

両社は、サステナビリティ×メディア、ソーシャルイノベーション×フューチャーセッションという両者の強みを活かしあい、サーキュラーデザイン学習プログラム「Circular Design Sprint」や未来デザイン学習プログラム「Facilitating Sustainable Futures」の共同開発、金沢大学COI-NEXT（JST共創の場形成支援プログラム）への共同参画、社会藝術舎の創設など、長年にわたり連携事業を展開してまいりました。また、2026年1月からは共同オフィスへと移転し、気候危機やAI時代におけるメディアと共創のあり方について議論を重ねてまいりました。

これらの事業連携プロセスの中で、「よりよい社会の実現に向けて、メディアで共感を生み出し、共創のプロセスでよりよい未来への移行をファシリテートする」という両者の強固な補完関係を改めて確信するとともに、両社の力をひとつの体制に統合することで、相互補完を超えた新たな価値創造を通じて社会変革の速度と深度をともに高めることができると判断し、今回の合併を決定いたしました。

今後は、アーティクル株式会社として日本、アジア、欧州を拠点にグローバルかつローカルなブランドとしての事業基盤をさらに発展させ、パートナーや読者の皆様とともに、持続可能な未来への移行に向けて邁進してまいります。

アーティクル株式会社（Artiql Inc.）について

合併後のアーティクル株式会社は、メディア事業、未来デザイン事業（Futures Design Lab）、プレイス事業の3事業を有機的に連携させ、日本全国および世界中のパートナーの皆様と連携しながら、サステナビリティ・ソーシャルイノベーション領域においてメディア・共創プロセスデザイン、リアル拠点を展開する唯一無二の組織体として創造的な事業を推進してまいります。

1．メディア事業

「IDEAS FOR GOOD」、循環経済専門メディア「Circular Economy Hub」、日本のサステナビリティを世界に届ける「Zenbird」などのメディア運営を通じた共感の形成、AI時代において人々を豊かにする新たな読者体験の追求。

● 象徴的な取組み：IDEAS FOR GOOD 2.0へ。メディア・リニューアル

2016年の創刊以来、社会課題をクリエイティブに解決する世界中のアイデアを発信してきた「IDEAS FOR GOOD」は、2025年末に実施したクラウドファンディングを通じて皆様からいただいたご支援を元に、大規模リニューアルを実施します。新たなコンセプトは「読むメディアから、ともに編むメディアへ」。ただ記事を届けるだけでなく、よりよい未来に向けた問いを立て、読者の皆様とともにその実現に向けて対話し、共創し、実践していくメディアへと進化していきます。

- IDEAS FOR GOOD：https://ideasforgood.jp/(https://ideasforgood.jp/)IDEAS FOR GOOD2. 未来デザイン事業（Futures Design Lab）

フューチャーセッションを核とした企業・自治体等に対する共創プロジェクト、およびハーチが IDEAS FOR GOOD Business Design Labを通じて提供してきたサステナビリティ・サーキュラービジネス（シティ）デザイン事業の融合による、持続可能な未来への移行プロセスデザインと共創の実行。

● 象徴的な取組み：対話とAIで引き出す、知恵継承・組織文化共創プログラム「RETOTYPE」

大企業における世代交代やDX推進を背景に、熟練担当者が培ってきた「手順の裏にある想いとマインド」を次世代へ継承するプログラムを開発・提供します。インタビューと対話を通じて、現場に息づく暗黙知を構造化し、当事者自身が語れる言葉へと変換。マニュアル化では届かない生きた知恵を継承しながら、組織全体へ発信・浸透させることで、次の時代の組織文化を共創していきます。

- フューチャーセッションの事例：https://www.futuresessions.com/projects/(https://www.futuresessions.com/projects/)3. プレイス事業

「Sta.R」などのリアルな拠点を通じた循環型体験・サービスデザインの実践および社会実装、プレイスメディアの開発。

● 象徴的な取組み：循環文化創造拠点「Sta.R（ステーション・アール）」の開設

横浜市との連携により、2026年8月に相鉄本線「星川」駅直結スペースに、Creativity（創造）× Circularity（循環）× Culture（文化）をテーマとする循環文化創造拠点「Sta.R」を開設します。同拠点は横浜市が推進する創造都市（クリエイティブ・シティ）政策の「創造界隈拠点」に位置付けられており、郊外部としては初の拠点となります。「Sta.R」では、マテリアルライブラリー・アートギャラリー・ショップを常設。素材やアイデア、人との出会いを通じ、どんな人も資源も大切にされる循環文化を育む場を目指します。

代表コメント

- 循環文化創造拠点「Sta.R（ステーション・アール）」：https://stationr.yokohama/(https://stationr.yokohama/)循環文化創造拠点「Sta.R（ステーション・アール）」加藤 佑（代表取締役）

「気候危機の加速やAIの進展により未来の不確実性が高まるなか、メディアが提供すべき価値は、”発信”から”受信”へ、”解決策（ソリューション）”から”問い（クエスチョン）”へ、”プロダクト”から”プロセス”へ、”デジタル”から”リアル”へとシフトしていくと考えています。アーティクルは、これらの変革を体現する新たな企業体として、ステークホルダーの皆様とともに誰もが希望と優しさに包まれて自分らしく生きられる未来の実現を目指して邁進してまいります。」

有福 英幸（代表取締役）

「私たちはこれまで、対話を通じて未来の選択肢を生み出してきました。アーティクルでは、メディアと掛け合わせ、拠点へと広げることで、構想から社会実装までを担う組織へ進化していきます。これからも共創パートナーの皆さまと、持続可能な未来への移行に取り組んでまいります。」

筧 大日朗（代表取締役）

「これからの社会は、誰かの答えに従うのではなく、一人ひとりが問いを立て、ともに未来を編むものだと考えています。立場を越えた対話を重ねてきた私たちは、アーティクルとして共感と共創をひとつにし、誰もが未来の創り手として支え合える社会を、皆さまと育んでまいります。」

合併の概要

各社概要

- 合併の方式：吸収合併（存続会社：ハーチ株式会社／消滅会社：株式会社フューチャーセッションズ）- 合併効力発生日：2026年6月30日- 合併後の商号：アーティクル株式会社（Artiql Inc.）※商標登録申請中- 本店所在地：東京都港区元赤坂1-7-18 元赤坂イースト3階 302号室 ※変更なし- 代表取締役：加藤 佑／有福 英幸／筧 大日朗- 取締役：天野 貴博／永野 祐子／原 裕

ハーチ株式会社

- 設立：2015年12月- 所在地：東京都港区元赤坂1-7-18 元赤坂イースト3階 302号室- 事業内容：デジタルメディア運営、企業・自治体向けサステナブル・サーキュラーデザイン事業

株式会社フューチャーセッションズ

- 設立：2012年6月- 所在地：東京都港区元赤坂1-7-18 元赤坂イースト3階 302号室- 事業内容：共創コンサルティング・ファシリテーション・共創プロジェクトの設計・実行