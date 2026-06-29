株式会社アシスト（本社：東京都千代田区、URL：https://www.ashisuto.co.jp/ 、以下「アシスト」）は、Anthropic, PBC（本社：米国カリフォルニア州、URL：https://www.anthropic.com/ 、以下「Anthropic」）と「Anthropic Authorized Reseller Program for Amazon Bedrock」を締結し、アマゾン ウェブ サービス（以下「AWS」）が提供するAmazon Bedrockを通じた「Claude in Amazon Bedrock, powered by Anthropic（以下「Claude」）」の提供を2026年6月29日付で開始します。 Claudeは、エンタープライズ企業を中心に幅広く活用が進むAnthropicのAIモデル群であり、高度な推論能力と長文理解、日本語を含む多言語処理を特長とします。Amazon Bedrockを通じた提供により、企業は既存のAWS環境との親和性を生かし、AI基盤の構築・運用負荷を抑えながら強固なセキュリティとガバナンスが担保された形で利用できます。 アシストは、AWSのアドバンストティアサービスパートナーとして導入・運用・最適化を一貫して支援してきました。この豊富な知見と実績をClaudeの提供においても最大限に生かし、AWSおよびAIの両面における専門知識を組み合わせ、顧客企業の業務変革と競争力強化に貢献していきます。

■「Claude」について

●対象モデル

Claude in Amazon Bedrock, powered by Anthropicに含まれるモデル ・Claude Opus：高度な推論能力や戦略的思考をもつ上位・高精度モデル ・Claude Sonnet：コーディング、エージェント、エンタープライズワークフローに対応する中核モデル ・Claude Haiku：高速処理に適した軽量モデル 対象バージョンは、以下のサイトより確認できます。 https://aws.amazon.com/bedrock/anthropic/

■関連イベントについて

本サービスの提供開始に伴い、Claudeの特長や活用の第一歩を知りたい方に向けた関連イベントを以下のとおり開催します。

イベント名：【サイバーエージェントグループ AI Shift×アシスト共催】 「何がすごい？」注目の生成AI“Claude”を知る －知るだけじゃない、すごさと活用の第一歩－ 開催日時：2026年7月30日（木）14:00～15:00／オンライン 参加費：無料（事前登録制） 詳細URL：https://mp.ashisuto.jp/public/seminar/view/95667

■「Claude」に関するお問い合わせ

株式会社アシスト ビジネスインフラ技術本部 クラウド&データベース技術統括部 担当：佐伯 URL：https://www.ashisuto.co.jp/pa/contact/aws_enquiry.html

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社アシスト 広報担当：曽根原、吉田、関口 TEL：03-5276-3336 URL：https://www.ashisuto.co.jp/corporate/contact/press_room/ ※記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※プレスリリースに記載された製品／サービスの内容、価格、仕様、お問い合わせなどは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。