国産材家具・雑貨ブランド『tokono』が京都の町家オフィスでポップアップイベントを開催

株式会社紅中

この度、株式会社紅中（本社：大阪府大阪市淀川区 代表取締役社長：中村晃輔 URL：https://venichu.co.jp/ ）が運営する国産材家具・雑貨のECサイト『tokono』（URL：https://tokono-store.com/ ）は、2026年7月11日（土）から7月19日（日）までの9日間、期間限定ポップアップイベント『FLOWER VASE POPUP』を、自社の京都オフィス1階のギャラリーであるGallery紅中（京都市中京区・二条）にて、開催いたします。

イベント概要

今回のPOP UPでは、北海道や奈良、岡山といった、全国有数の木の産地の素材で作られた一輪挿しを中心に展示・販売いたします。

また、同じく日本の木で作られた家具も揃えておりますので、一輪挿しと合わせてぜひご覧ください。

本記事ではその一部をご紹介いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156238/table/8_1_c9032199e9c06cb02931a953c36ee062.jpg?v=202606290151 ]徳田銘木※商品には個体差があります。一木一作

天然木を削り出して加工した一輪挿し。

色味や木目、節など、一つとして同じものはこの世にありません。滑らかな木肌のものから荒々しい模様のものまで、幅広く揃えています。

今回はスギやクリなど、日本の木で作られたものをピックアップし、現地でご覧いただけます。

ササキ工芸Mango vase

北海道のタモを使ったマンゴーのようなシルエットのフラワーベース。

3種類の大きさと4色のバリエーションの組み合わせで、お部屋の空間を選ばず演出していただけます。

商品はこちら(https://tokono-store.com/products/mvs?_pos=2&_sid=d5de2dc4b&_ss=r)

bosjepetit dried flower vase

手間いらずで空間を彩る、ドライフラワー用の一輪挿し。コンパクトな設計で、玄関やベッドサイド、洗面所などのちょっとしたスペースにもすっと馴染みます。付属の試験管を使えば生花も楽しめ、気軽に花を飾ることができます。

商品はこちら(https://tokono-store.com/products/petitdriedflowervase?_pos=1&_sid=d8027cf50&_ss=r)

TSUYAMA FURNITUREヒノキのダイニングラウンドテーブル

美しいヒノキを贅沢に使用したラウンドテーブルです。すっきりと美しい木目と、しなやかな木肌が最大の特徴。直径110cmのゆったりとした円形天板が、ダイニングに柔らかな空気感をもたらし、家族や友人との語らいを優しく包み込みます。今回はチェアも合わせてご提案いたします。

商品はこちら(https://tokono-store.com/products/hinokinoroundtable?_pos=1&_sid=5f624c59c&_ss=r)

秋田木工No.202

一切の無駄を削ぎ落としたシンプルなフォルムが魅力的な、スツール「No.202」。日本を代表するデザイナー、剣持勇氏が日本の住宅事情を考慮して生み出したこのスツールはスタッキングが可能で、場所を取らずに収納できる実用性を備えています。今回は座面がラタン（藤編み）のシリーズも展示販売いたします。

商品はこちら(https://tokono-store.com/products/no-202?_pos=1&_sid=d0f9b8a07&_ss=r)

DENTO※画像の木はオークです。LISCIO Stool

無垢材を使った3本脚のスツールです。DENTOは長きに渡って額縁を作ってきたメーカーで、このスツールの脚部は額縁の留め技術を使っており、それらを3方向から組んだ形になっています。無駄のない美しさと絶妙な曲線は、熟練した職人の技術で作られています。今回のイベントでは日本のクリの木で作られたものを展示販売します。

会場

https://gallery-venichu.jp/

会場となるのは、京町家の歴史と文化を活かして再生された株式会社紅中の京都オフィスの一階にある、 Gallery紅中です。

設計者・毛利氏（鴨川建築工房）が掲げる「建物の歴史に個人の歴史を積み重ねる」という思想は、長く使い込むことで美しさを増す国産材の家具の在り方と深く共鳴します。

京都の静謐な空間で、日本の森が育んだ木製品に触れる。この場所でしか味わえない特別な体験をご提供します。

tokono

https://tokono-store.com/

「日本の木と暮らすことは、日本をもっと好きになること。」をコンセプトに、株式会社紅中が運営する国産材家具・雑貨のECサイト。

国産という“安心”と、“ほっとするような心地よさ”をお届けするため「国産材」にこだわった家具をご提供しています。

それぞれの木が持つ個性や表情を活かした家具を通して、同じ四季を過ごしてきた素材に触れられる体験を届けています。

森を健やかに保つために、木を適切に使う。

暮らしの中で木を大切に使い続けることが、私たちと森の未来を支える力になります。

そんな願いを込めて、私たちは日本の木の魅力を届けています。

会社概要

https://venichu.co.jp/

社名 ： 株式会社紅中 （VENICHU CO., LTD.）

本社所在地 ： 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-14-5 ニッセイ新大阪南口ビル８F

TEL・FAX ： 代表TEL 06-6195-3330 FAX 06-6195-3331

設立日 ：1951年6月12日

代表者：代表取締役社長 中村晃輔

資本金：9,959万円

売上高：164億2千5万円（2025年11月期）

社員数：単体179名 グループ全体313名（2026年4月現在）

事業内容：

・国産材の加工

・木質資材（合板・エンジニアウッド・繊維板や二次加工品など）の販売

・梱包資材の加工

・建築材料（構造躯体、内装建材、断熱材、サッシ、外壁材、システムキッチン、システムバス、トイレ、給湯器、照明器具など）の販売

・オリジナル家具などの企画・製作・販売

・内装工事、断熱工事、外装工事、住宅設備工事、などの設計及び施工

公式サイト：https://tokono-store.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokono_official/

株式会社紅中：https://venichu.co.jp/