アニメ「魔入りました！入間くん」の描き下ろし 音符バルーンver. トレーディングアクリルカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「魔入りました！入間くん」の商品11種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「魔入りました！入間くん」の商品の受注を6月22日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2018,914?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、シャックス・リード、ナベリウス・カルエゴ、オペラの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 音符バルーンver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 音符バルーンver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 鈴木入間 音符バルーンver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \7,260(税込)

種類 ：全12種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 音符バルーンver. トレーディングブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼描き下ろし 音符バルーンver. トレーディングAni-Frame

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 音符バルーンver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 鈴木入間 音符バルーンver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全6種(鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、シャックス・リード、ナベリウス・カルエゴ、オペラ)

サイズ：本体：（約）22.9×11cm 台座：（約）9.5×4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 音符バルーンver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 鈴木入間 音符バルーンver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全6種(鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、シャックス・リード、ナベリウス・カルエゴ、オペラ)

サイズ：本体：（約）16.6×8cm 台座：（約）6.9×3.3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 音符バルーンver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 鈴木入間 音符バルーンver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全6種(鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、シャックス・リード、ナベリウス・カルエゴ、オペラ)

サイズ：（約）99×99mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 音符バルーンver. 100mm缶バッジ

※画像は「描き下ろし 鈴木入間 音符バルーンver. 100mm缶バッジ」を使用しております。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全6種(鈴木入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、シャックス・リード、ナベリウス・カルエゴ、オペラ)

サイズ：（約）直径10cm

素材 ：紙、ブリキ

▼音符バルーンver. トレーディング ちびキャラ アクリルスタンド

鈴木入間、悪入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、サブノック・サブロ、シャックス・リード、アンドロ・M・ジャズ、クロケル・ケロリ、イクス・エリザベッタ、カイム・カムイ、アガレス・ピケロ、ガープ・ゴエモン、アロケル・シュナイダー、プルソン・ソイ、ナベリウス・カルエゴ、オペラのちびキャライラストを描き起こしアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \14,080(税込)

種類 ：全16種

サイズ：本体：（最大約）69×50mm 以内 台座（約）47×20mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼音符バルーンver. トレーディング ちびキャラ グリッター缶バッジ

鈴木入間、悪入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、サブノック・サブロ、シャックス・リード、アンドロ・M・ジャズ、クロケル・ケロリ、イクス・エリザベッタ、カイム・カムイ、アガレス・ピケロ、ガープ・ゴエモン、アロケル・シュナイダー、プルソン・ソイ、ナベリウス・カルエゴ、オペラのちびキャライラストを描き起こしグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ナベリウス・カルエゴ 音符バルーンver. ちびキャラ 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \9,680(税込)

種類 ：全16種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼音符バルーンver. トレーディング ちびキャラ Ani-Frame

鈴木入間、悪入間、アスモデウス・アリス、ウァラク・クララ、サブノック・サブロ、シャックス・リード、アンドロ・M・ジャズ、クロケル・ケロリ、イクス・エリザベッタ、カイム・カムイ、アガレス・ピケロ、ガープ・ゴエモン、アロケル・シュナイダー、プルソン・ソイ、ナベリウス・カルエゴ、オペラのちびキャライラストを描き起こしインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全16種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2018,914?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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(C) 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会