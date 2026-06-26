名古屋黒川になぞねこの謎解き専用ルームが新登場

なぞねこ

２０２６年７月３日(金)

「謎解きカフェ＆ボードゲーム なぞねこ」が謎解き専用ルームを新たにOPEN！

名古屋市名城線黒川駅から徒歩５分の場所にあるなぞねこでは、

２０２４年に店舗の１室を改造して、「ネジネジレジェンド」というルーム型脱出ゲームを開催しました。

７月８月の２か月間の期間限定開催にも関わらず、チケットほぼ完売の大好評で終わりました。

再び、なぞねこのルーム型脱出ゲームで遊んで欲しい。

皆様の笑顔が見たい！

その思いで、クラウドファンディングでOPENに向けての支援を募集したところ、開始30分で100％達成、最終的には270％を達成しました！

そして遂に完成！

７月３日にOPENとなりました！

「謎解きカフェ＆ボードゲーム なぞねこ」

謎解き、ボードゲームができるカフェとして名古屋黒川に店舗を構える傍ら

地域貢献の謎解き制作、自治体の周遊謎解き、中学校のオリエンテーション謎解き、企業研修用謎解きなど、オリジナルの謎解き制作運営をしている。

問合せ先

〒462-0841

愛知県名古屋市北区黒川本通4-47 なぞねこ

052938-6770

室内の様子

部屋に入るとまず大きな歯車が！

でもまだまだその先がありそう！