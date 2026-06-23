藤枝市役所

国産生成AI 開発における公共部門での活用について、ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）と本市の共同事業として申請した「地方自治体の窓口における信頼できるAI の開発実証事業」が、総務省の「公共分野における信頼できるAI の開発・導入の促進のための開発実証事業」において採択されました。

これを受け、実証の実施に向けプロジェクト協定を締結します。

特徴・セールスポイント等

・2016 年に全国自治体として初めて包括連携協定を締結し、ICT を活用したまちづくりを共

に進めてきた本市とソフトバンクが、連携10 年を契機とした“第２ステージ”として、国

産生成AI の開発・活用でタッグを組みます。

・市では、2023 年度より先駆的に業務効率化と市民サービスの向上に向け、多方面で生成AI

の活用を進めており、今回の共同実証では、専門性の高い行政事務おいて自治体初となる

国産生成AI を活用し、さらなるAI 活用を加速させていきます。

・実証実験は９月に開始予定で、ソフトバンクの子会社であるSB Intuitions が提供する国

産大規模言語モデル（LLM）「Sarashina（さらしな）」を活用し、有用性の検証とともに

業務効率化と迅速化および市民サービスの向上を進めます。

・異動直後など経験の浅い職員でも適切な窓口対応が可能となるよう、入力事案に対し、AI

が学習したマニュアルや法律・制度を基に回答案を提示する環境を構築することで、確認

時間を削減し、窓口対応の迅速化とサービス品質の均一化、質の向上を図ります。

・実証実験は、市民課、地域包括ケア推進課および福祉政策課の３課における、戸籍申請、

事業所指導、生活保護業務など、高い専門性が求められる行政事務を対象に実施し、効果

を検証します。

内容（協定締結式）

実施日：７月１日（水）午後１時30 分～２時

場 所：藤枝市役所 西館３階 特別会議室（藤枝市岡出山1-11-1）

出席者：藤枝市長 北村 正平、ソフトバンク(株) 公共本部 本部長 池田 昌人

内 容：協定概要説明、池田本部長挨拶、市長挨拶、協定締結、写真撮影