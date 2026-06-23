DCR、日本オラクルと「Enhanced Oracle PartnerNetwork Program Level 2」の契約を締結

株式会社第一コンピュータリソース

独立系SIerとして50年以上にわたり、システムの構築・移行からインフラの構築・運用までをワンストップで提供してきた株式会社第一コンピュータリソース（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 池谷 信和、以下 DCR）は、オラクル・コーポレーションが推進するパートナープログラム「Enhanced Oracle PartnerNetwork Program」において、Level 2契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約は、オラクル社との協業体制を一段と深め、地域に根差した企業のニーズに応えながら、専門性の高い技術支援およびサービス提供体制を強化することを目的としています。

オラクル社が提供する最先端のクラウド・テクノロジーと、これまで培ってきた地方・地域密着型のサポート力を組み合わせることで、サービス提供体制のさらなる高度化を図ります。

引き続き、お客様の課題に寄り添いながらIT活用を加速させ、事業成長を支えるパートナーとして、継続的な価値提供を強化してまいります。

（写真左から）

株式会社第一コンピュータリソース インフラソリューション部 ORACLEソリューションG 西尾 孝之

株式会社第一コンピュータリソース 代表取締役社長 池谷 信和

日本オラクル株式会社 常務執行役員 アライアンス統括 佐野 守計 様

■ 日本オラクル株式会社 常務執行役員 アライアンス統括 佐野 守計 様のコメント

このたび、株式会社第一コンピュータリソース様が「Enhanced Oracle PartnerNetwork Program」においてLevel 2契約を締結されたことを心より歓迎いたします。同社は、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）の導入支援や運用保守において豊富な実績を有し、さらにAI領域にも注力されています。これにより、データ活用を促進し、企業の業務効率化と意思決定の迅速化を支援されています。当社は、第一コンピュータリソース様と東海エリア並びに全国の企業様のクラウドシフトとDXを一層加速し、共にお客様の事業成長と持続的な価値創出に貢献してまいります。

■ Enhanced Oracle PartnerNetworkについて

https://www.oracle.com/jp/partner/

DCRのOracleソリューション

DCRは1992年の日本オラクル株式会社設立と同時に代理店として認定されて以来、データベース基盤からミドルウェア、クラウドまで幅広い分野で導入・研修実績を積み重ねてきました。コンサルティング、販売、構築、保守、教育を一貫して提供するワンストップ体制を強みとしています。

また、Oracleソリューションを統括する西尾は、高い技術力と情報発信活動が評価され、日本国内でも数名しか認定されていない「Oracle ACE」として認定されています。

■ Oracle事業紹介

https://www.dcr.co.jp/system/oracle/(https://www.dcr.co.jp/system/oracle/)

■ Oracle Cloud 構築支援サービス

https://www.dcr.co.jp/cloud/cloud-oraclecloud/(https://www.dcr.co.jp/cloud/cloud-oraclecloud/)

■ Oracle Cloud 保守サービス

https://www.dcr.co.jp/cloud/oci-maintenance-service/(https://www.dcr.co.jp/cloud/oci-maintenance-service/)

■ OCI化事例（自社基幹業務）

https://www.dcr.co.jp/example/cloud/dcr_oci/(https://www.dcr.co.jp/example/cloud/dcr_oci/)

■ OCI化事例（桑名金属工業株式会社 様）

https://www.dcr.co.jp/example/cloud/kuwana-metals/(https://www.dcr.co.jp/example/cloud/kuwana-metals/)

<< 株式会社第一コンピュータリソース 会社概要 >>

会社名：株式会社第一コンピュータリソース

所在地：〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目16番20号グリーンビル

設立：1969年12月2日

資本金：2億7,900万円

事業概要：

- システムインテグレーション

アプリケーション開発、導入工程から運用保守まで課題解決に導くワンストップサービス。

- マイグレーション

最新プラットフォームへ「低価格」「低リスク」「短期間」で安心マイグレーション。

- プロダクトソリューション

安定・安心したシステム運用に必要なハードウェアとソフトウェアをシステム開発とともに提供。

- グローバルサービス

20年以上のグローバルビジネスの実績・知見をベースにお客様へ最適なソリューションを提供。

ホームページURL：https://www.dcr.co.jp/

<< 本件に関するお問い合わせ >>

株式会社第一コンピュータリソース

ORACLEソリューションG

E-mail：dcr-marketing-info@dcr.co.jp

問い合わせフォーム：https://www.dcr.co.jp/contact/category=odb/