～選び続けることで、自分らしい暮らしをかたちにするセレクトオーダー収納家具～新ブランド「HACOKUMU（ハコクム）」デビュー

株式会社エストレージ

株式会社エストレージ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：矢島克記）は、セレクトオーダー収納家具の新ブランド「HACOKUMU（ハコクム）」を、2026年7月より販売開始いたします。

近年、ライフスタイルの多様化や変化のスピードが加速する中で、家具に求められる役割も大きく変化しています。しかし従来の家具は、購入時点のライフスタイルに最適化されていることが多く、長期的な変化に柔軟に対応しづらいという課題がありました。

こうした背景を踏まえ当社は、「１センチ単位のサイズオーダーと自由な組み合わせで、自分らしく選べる」をコンセプトに、新ブランド「HACOKUMU」を開発しました。

既製品の手軽さとオーダー家具の自由度を兼ね備えた新しい家具のかたちとして、収納に関する多くの悩みを解決し、より自分らしい暮らしの実現をサポートします。

■ ブランドコンセプト「暮らしは、完成するものではなく、変化するもの。」

HACOKUMUは、選び、組み合わせ、使い続けることで、自分らしい暮らしを育てていくセレクトオーダー収納家具です。既製品の手軽さとオーダー家具の自由さを両立し、ユーザーの価値観やライフステージに合わせた空間づくりを可能にします。

―メッセージ―

暮らしは、完成するものではなく、変化するもの。

それでも多くの家具は、「買った瞬間の自分」にしかフィットしない。

家具が暮らしとともに時を重ね、寄り添い続けられたなら。

良いものを選ぶこと。組み合わせること。収納し整えること。

そのこだわり、一つひとつの選択が、暮らしの質を高めていく。

その選び方にも、“ わたしらしさ” は現れる。

選び続けることで、“ わたしらしさ” がかたちになる。

それが、セレクトオーダー収納家具 ハコクム。

■ 商品特長

１.幅・奥行・高さが1cm単位でサイズオーダー可能

２.組み合わせは、21種類のユニット、200通り以上（今後追加展開予定）

本体・扉（前板）・天板の色を選べる仕様

３.空間に無駄なくフィットする設計

４.リサイクル素材を活用し環境に配慮

５.高品質素材による耐久性とデザイン性の両立

６.自社工場およびDX化による短納期対応

７.価格帯（消費税込）：

〈単品〉21,400円～

〈組み合わせ（セット）〉44,800円～

【商品イメージ】

単品イメージ組み合わせ（セット）イメージ■ ターゲット

・既製品とフルオーダーの間で、自分に合う選択肢を求めている方

・自分らしい空間づくりを重視する方

・長く使えるサステナブルな家具を求めるユーザー

■ ブランド名について

「HACOKUMU」は、「箱（HACO）」と「育む（HAGUKUMU）」を組み合わせた造語です。単なる収納家具ではなく、暮らしや価値観を育てていく存在でありたいという想いを込めています。

―ロゴの意味-

全てのアルファベットを大文字で構成することで、箱の横並び感を。CとOは連結している様子を表現し、組み合わせは無限大。

私たちは箱（四角）を売っているのではなく、ハコクムにより、お客様の生活が豊かになる事を目指している。

四角く固定され、横にだけ広がる箱ではなく、丸くしなやかに形を変える、ユーザーの自由な発想_を視覚的に表現しています。

マークにはアクセントにグリーンを。右上に広がる成長・再生をイメージさせ、黒とグリーンの配色で躍動感を伝えるものです。

■ 今後の展開

▼販売サイト(2026年７月～）

楽天市場： https://www.rakuten.co.jp/estoragestyle/

■ 会社概要

オーダー家具ブランド「収納ラボ」を中心に展開する株式会社エストレージ（本社：愛知県名古屋市）は、2007年に創業したオーダー家具メーカーです。

「収納で、生活は変わる。その感動をすべての人に。」を理念に掲げ、日本人の約8割が抱える“収納の悩み”（※当社調べ）の解決に取り組んでいます。

主力ブランド「収納ラボ」では、多様化するライフスタイルや住空間のニーズに対応し、お客様一人ひとりの暮らしに合わせた機能性とデザイン性を兼ね備えたオーダー収納家具を提案しています。

設置環境に応じた構造設計を徹底し、地震時にも安心な固定構造を採用することで、長く快適に使える住まいづくりを支えています。

また、近年ではデザイン領域にも展開を広げ、空間設計・プロダクトデザインを軸としたブランド「ESTORAGE DESIGN（エストレージデザイン）」を展開。

さらに、新ブランド、セレクトオーダー収納家具ブランド「HACOKUMU」の立ち上げにより、既製品とフルオーダーの中間領域における新たな価値提供にも取り組んでいきます。

プランニング・設計・製造・施工・アフターサービスまでを自社一貫体制で行い、これまでに8,000件以上のオーダー家具を手がけてきました。銀座・横浜・名古屋にショールームを展開し、岐阜県美濃加茂市の自社工場では、最新設備と熟練職人の技術を融合したDX生産体制を推進しています。

当社はオーダー家具メーカーでありながら、「収納＝空間設計」と捉え、住まいの価値そのものを再定義する企業として、暮らしの質を高める提案を行っています。

・創 業：2007年 代表者：代表取締役 矢島 克記

・資本金：4,500万円

・事 業：家具、什器、インテリアプロダクトデザイン・設計・製造及び販売 内装、

リフォーム、リノベーションの企画・設計及び監理

・本社所在地：名古屋市千種区井上町69 エトワール・ヴィル2階

・TEL/052-753-3405 FAX/052-753-3401

コーポレートサイトURL：https://www.estorage.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エストレージ

広報部 石川 道子(ishikawa@estorage.co.jp)

東京都中央区銀座7-17-8 銀座松良ビル４F

TEL：03-6228-5344