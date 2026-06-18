自分たちで削ったかき氷、カラフルなシロップ。さらに冷たいアイスも食べ放題。子どもが勢いよく頬張り、「つめたっ！」と笑うひととき。 その後には海岸線沿いを散歩して…日が落ちたら、敷地内の駐車スペースで手持ち花火。 淡路島の1日1組、最大8名様の貸切ヴィラ「villa ocean kamaguchi（ヴィラオーシャン釜口）」で、【夏休みの思い出、まるごと無料キャンペーン】が始まります。 2026年7月1日～8月31日の期間限定、”全ての宿泊者様対象”で、かき氷もアイスも食べ放題、夜に楽しむ花火まで。全て無料で提供します。

1日１組限定「villa ocean kamaguchi」の夏休みキャンペーン

【夏休みの思い出、まるごと無料キャンペーン】は、かき氷器・氷・シロップは施設にセッティングしておきます。加えてアイスも食べ放題。 子供たちと一緒に「ガリガリガリ…」と競争するように氷を削り、好きな味のシロップをかけて。加えてアイスも食べ放題、両方を贅沢にいただく楽しみ方も。 また、夏の夜にピッタリな手持ち花火セットもプレゼント。 敷地内の駐車スペースで、「パチパチパチ…」と音を立てる火とキラキラ輝く光。線香花火の最後の一玉が、「ぽとり」と落ちるまでのひと時を、家族で楽しみながら。

淡路島のヴィラに手ぶらで泊まる無料のサービス

「持っていくのって、食べ物くらいだった」 villa ocean kamaguchiに泊まった方から、そうした声をいただくことがあります。 実は今回の夏のキャンペーンの他にも、もともと無料でそろっているものがたくさん。 たとえばコーヒーは、ボタンひとつで何杯でも。専用のマシンに、いろんな味のカプセルが用意されているので、好きな時に、淹れたての一杯を。 ポップコーンマシンもあるので、夜は映画を見ながらセットで。

淡路島のオーシャンビュー×ヴィラで暮らすように泊まる

2階へあがると、窓いっぱいの海。リビングからテラスに出れば、目の前の視界いっぱいのオーシャンビューが見渡せます。 施設を出て、海岸線沿いをゆったりと散歩して、汗をかいたら、海が見えるお風呂でゆっくり。 ここには美容にうれしいReFa（美容室やサロンを中心に広がったブランド）のシャワーヘッド、ドライヤー、ヘアアイロン、シャンプー、トリートメント、ボディウォッシュを完備した「ReFa ROOM」があります。 砂や食べこぼしで汚れた子供の服も、ドラム式の洗濯乾燥機でその日のうちに洗え、夏のお出かけに嬉しい設備付きです。

道の駅の淡路牛や魚介を、テラスで潮風を浴びながら

villa ocean kamaguchiのお食事は、素泊まりのため、様々な食事スタイルを選べます。 淡路島で外食はもちろん、キッチンには、IHコンロや電子レンジ、トースター、調理器具がそろっているため ・道の駅で買ってきた淡路島のお肉や魚介を調理してお部屋で。 ・テラスで潮風を感じながらバーベキュー。 （※BBQコンロのみ貸出の有料オプション、または淡路島の食材セット＆BBQコンロ貸出の有料オプションをご用意しています。） といった楽しみ方ができます。 翌朝には、炊飯器で炊いて食べられるお米や味噌汁、味付け海苔と、朝ごはんにセットで嬉しい無料サービスも。 そんな海沿いのヴィラで、暮らすように泊まる夏休みを。

キャンペーン概要と予約方法

【夏休みの思い出、まるごと無料キャンペーン】 ・料金：1棟貸切・素泊まりプラン 1棟60,000円～（税込） ・人数：最大8名様 ・宿泊対象期間：2026年7月1日～8月31日 ・夏の無料サービス内容：かき氷一式（氷・かき氷器・シロップ）／アイス／手持ち花火

【villa ocean kamaguchi の予約はこちら】

※夏期間だけの無料サービス、かつ1日1組までの貸切施設のため、夏休みなどの人気の日程は、早くに埋まります。まずは以下の予約サイトにて、空きをご確認ください。 公式予約サイト https://www.489pro.com/asp/489/menu.asp?id=28000022&ty=ser&list=YES&gp=YES&lan=JPN&liop=1 一休 https://www.ikyu.com/00050845/ じゃらん https://www.jalan.net/yad399215/plan/ 楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/177648 リゾートグランピング https://reserve.489ban.net/client/v-o-kamaguchi/0/plan 【お電話でのお問い合わせ・ご予約】 ・TEL：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・受付時間：10:00～17:00（年末年始を除く、全日営業）

施設のサービス一覧

【夏の無料サービス内容】 ・かき氷一式（氷・かき氷器・シロップ） ・アイス ・手持ち花火 【その他の無料サービス】 ・米 ・味噌汁 ・朝食のり ・コーヒーメーカー（NESPRESSO / ZENIUS） ・ポップコーンマシン 【キッチン設備】 ・IHコンロ ・電子オーブンレンジ ・オーブントースター ・電子ケトル ・炊飯器 ・ホットプレート ・グリル鍋 ・冷蔵庫 ・浄水器 ・食洗機 ・調理器具（調味料以外） ・食器用洗剤／ゴミ袋 【アメニティ】 ・バスタオル ・フェイスタオル ・ドライヤー ・シャンプー／コンディショナー ・ボディーソープ ・歯ブラシセット ・ヘアブラシ ・カミソリ ・コットン／綿棒セット 【その他の設備】 ・寝間着（ナイトウェア） ・ドラム式洗濯乾燥機 ・洗濯洗剤／柔軟剤 ・テレビ ・ReFa ROOM 【駐車場】 施設内2台（ワゴン・大型車含む）可能。 ※国産コンパクトカーであれば4台駐車可能です。

施設・運営情報

【施設情報】 ・villa ocean kamaguchi（ヴィラオーシャン釜口） ・チェックイン：15:00～18:00 ・チェックアウト：11:00 ・〒656-2334 兵庫県淡路市釜口2236-1 ・アクセス：神戸淡路鳴門自動車道「東浦IC」➜ 国道28号を南（洲本方面）へ約10分 ・公式サイト：https://villaocean-kamaguchi.jp/ ・Instagram：https://www.instagram.com/vok_kamaguchi/ 【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル 8F ・代表者：代表取締役 笹倉光雄 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort/ 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp ※掲載の写真はイメージを含みます。