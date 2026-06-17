国立アイヌ民族博物館第11回特別展示「アイヌ民族と博覧会　―150年の経験―」開催｜乃村工藝社は資料貸出と展示設計・グラフィックデザインを担当























乃村工藝社は、国立アイヌ民族博物館第11回特別展示「アイヌ民族と博覧会―150年の経験―」（国立アイヌ民族博物館・国立歴史民俗博物館共催、会期：国立アイヌ民族博物館2026年6月20日(土)〜8月23日(日)、国立歴史民俗博物館2026年10月6日(火)〜11月29日(日)）において、当社が所蔵する博覧会コレクションより55点の資料を貸し出すとともに、国立アイヌ民族博物館会場では、展示の設計、グラフィックおよび施工まで担当しています。また、本展の図録の表紙デザインも担当しています。