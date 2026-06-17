【TAKAMI BRIDAL】クルーの幸せと成長を支える新たな「人事ポリシー」を策定

TAKAMI HOLDINGS株式会社

国内外のウエディング、MICEマネジメント、レストラン事業をはじめ、ホスピタリティを通じて上質なライフスタイルを提案するTAKAMI BRIDAL(高見株式会社 本社：京都市下京区、代表：高見重行）は、社員ひとりひとりが自分らしく働くための道標となる新たな「人事ポリシー」を策定いたしました。

策定の背景

TAKAMI BRIDAL(タカミブライダル)は、「最高のおもてなしで世界中の人々を幸せにする」という企業理念のもと、まずは働くクルー自身が幸せであるべきだと考え、「親しい(ちかしい)人から幸せに」をキーワードに取り組んでまいりました。 この考えをさらに発展させ、クルーひとりひとりが自分らしく輝き、成長を実感できる環境をより強固に整えるため、本ポリシーを策定いたしました。

新ポリシーが目指す組織像と具体的施策

私たちが目指すのは、クルー同士が互いを尊重し、支え合いながら、イキイキと成長し続けられる組織。そして、何事にも誠実に向き合う「真摯な姿勢」と、変化に柔軟に対応する「しなやかさ」「相手を慮る心」を持つクルーです。そして、会社はクルーひとりひとりの個性を尊重し、成長を促す育成支援の提供と安心して働ける環境づくりを約束します。

また、このポリシーに基づき、2026年7月より3つの施策を実行いたします。多様な家族のあり方を尊重し、社内規程や福利厚生においてパートナーシップ制度の適用を拡大するほか、心身のリフレッシュと自己投資の時間を創出するため年間休日を120日へ拡充、誰もがキャリアを諦めずに挑戦し続けられるよう時短勤務クルーの管理職への登用を推進してまいります。

TAKAMI BRIDALは今後も、時代や社会環境の変化に柔軟に適応しながら、クルーのエンゲージメント向上と多様な働き方の実現に努め、そこから生まれる「最高のおもてなし」によって世界中の人々を幸せにしてまいります。

新人事ポリシー

▪️目指す組織像

クルー同士が尊重し、支え合い、イキイキと成長し続ける組織

▪️目指すクルーの姿

「真摯な姿勢」：自らの芯を持ち、何事にも誠実で前向きに向き合える。

「しなやかさ」：物事に柔軟に対応し、価値を生み出し続ける。

「相手を慮る」：相手の状況に想いをめぐらせ、先回りした言動ができる。

▪️会社が約束すること

「個性の尊重」：個性を重んじた柔軟な働き方の推進

「成長の支援」：ひとりひとりの成長を促す育成支援の提供

「環境づくり」：イキイキと働き続けられる環境と公正な仕組みの整備

具体的施策

新人事ポリシーに基づき、2026年7月1日より具体的な3つの施策を実行します。



１. 年間休日の120日への拡充

従来より10日増加させ、年間休日を120日へと拡充いたします。

心身のリフレッシュを促進するとともに、自己投資や自己成長のための時間を創出します。



２. パートナーシップ制度に基づく適用拡大

社内規程や福利厚生において対象となる範囲を拡大し、多様な家族のあり方を尊重します。



３. 時短勤務における管理職（部長・マネージャー職）の登用・活躍推進

ライフステージの変化に応じた多様なリーダーシップを評価し、誰もがキャリアを諦めずに挑戦し続けられる組織づくりを行います。

会社概要



社名：高見株式会社（TAKAMI BRIDAL）

事業内容：ブライダルコスチューム事業、ウエディングプロデュース事業、マイス事業、レストラン事業、フラワー事業、ジュエリー事業、フォト事業、サービス事業

公式サイト：takami-bridal.co.jp(https://www.takami-bridal.co.jp/)

採用HP：recruit.takami-hd.com(https://recruit.takami-hd.com/)

採用Instagram：@takamibridal.recruit(https://www.instagram.com/takamibridal.recruit/)