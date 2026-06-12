初夏の味覚を満喫！「メロンフェア」開催

道の駅蓮如の里あわら（福井県あわら市）では、あわら市特産のメロンを楽しめる「メロンフェア」を開催いたします。

6月上旬から7月中旬まで旬を迎えるメロンを使用した限定メニューの販売や試食会、ガラポン抽選会などメロンの魅力を満喫できる企画を多数実施します。





■開催概要

イベント名：メロンフェア

開催期間：2026年6月13日（土）～7月26日（日）

開催場所：道の駅蓮如の里あわら（福井県あわら市吉崎1丁目801）

ホームページ：https://rennyo-awara.com/

Instagram：https://www.instagram.com/rennyoawara/

■あわらのメロン、ここがすごい！

あわらは福井県内でも有数のメロン産地です。特に、濃厚な甘さで人気、赤肉の「マルセイユメロン」、ジューシーな甘みとコスパが魅力の「アンデスメロン」、そして“メロンの王様”こと「アールスメロン」など、地元農家が丹精込めて育てた旬のメロンが続々と登場します。

■見どころ＆楽しみ方

キャンペーンも盛りだくさん！

１．アンケートに答えて景品を当てよう！

店内でアンケートに回答いただいた方を対象に、抽選で素敵な景品をプレゼントします！

２．土日祝日限定！メロン試食会

フェア期間中の土日祝日に、メロンの試食会を実施します。

３．ガラポン抽選会

売店で2,000円以上お買い上げの方を対象に、ガラポン抽選会を実施します。

■レストランでもメロン三昧！

期間中はメロンを贅沢に丸ごと1玉使用した「丸ごとメロンパフェ」や、メロンたっぷりスイーツがカフェに登場。

SNS映え間違いなしの逸品が勢ぞろいします。

旬のメロンをさまざまなスタイルでお楽しみいただけます。

本件に関するお問合せ先

道の駅 蓮如の里あわら

電話：0776-65-2453

【あわら市ふるさと納税のご案内】





北陸の温泉地・あわら市を応援しませんか？

寄附は温泉街の魅力向上や子育て支援など、まちづくりに活用されます。

・あわら温泉宿泊券（老舗旅館で贅沢なひととき）

・越前がに・のどぐろ干物など日本海の海の幸

・福井ブランド米「いちほまれ」や地酒

・旬のフルーツ（メロン・スイカ・柿）や押し寿司、ホルモン鍋セット

バリエーション豊かな返礼品をご用意しております。

“北陸の美味しさと癒し”を、ふるさと納税でぜひ体験してください。

あわら市へのふるさと納税はこちら

福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja