新築分譲マンション『ウィルローズ府中緑町』販売開始のお知らせ

株式会社THEグローバル社

大國魂神社を中心に歴史と再開発でにぎわう京王線「府中」駅徒歩5分の立地に誕生する『ウィルローズ府中緑町』を、2026年６月13日（土）より総合マンションギャラリー「WILLROSE THE GALLERY TOKYO」（東京都中央区日本橋２丁目３番４号日本橋プラザビル12階）にて販売を開始いたします。

～府中駅徒歩5分、利便性と静穏性を兼ね備えたレジデンス～エントランスアプローチ完成予想CG

「ウィルローズ府中緑町」は、賑わいある駅前の都市機能と、落ち着いた日常を過ごせる住環境の双方を享受する全34戸のプライベートレジデンス。武蔵国の総社・大國魂神社をはじめ、街の随所に歴史の面影が残り、けやき並木を中心に緑あふれる街並みと、駅前再開発により利便性の向上が魅力のエリアです。

■ 都心直結のアクセスと、広がる自然に包まれる街

「ウィルローズ府中緑町」は、京王線特急停車駅「府中」駅から徒歩５分。

都心へダイレクトにアクセスできる利便性を享受しながら、第一種住居地域という落ち着いた住環境に位置する希少性の高い立地に誕生します。

府中駅前には、大型商業施設や飲食店、行政・文化施設が充実し、日々の利便性を高める都市機能が集積する一方で、現地周辺は、穏やかな住宅街と豊かな緑に恵まれた環境が広がり、都市の利便性と住環境の静穏性が調和しています。また、府中公園や府中の森公園などの自然、教育・医療施設も身近に揃い、子育て世帯をはじめ幅広いライフステージに対応する住環境が形成されています。

■ 日本らしい建築美を取り入れた南向き・西向きの全34邸

「ウィルローズ府中緑町」は、多彩な14タイプの住戸プランを用意し、住まう人それぞれのライフスタイルや価値観に応える設計を施した全34邸。

建物デザインは、府中市美術館やけやき並木に代表される街の景観に呼応し、周囲の美意識と調和する佇まいを追求し、都市的な洗練と落ち着きを兼ね備えた外観を形成しています。

また、各住戸には、開放感や採光性に配慮したプランニングと、収納力を高めた設計を採用。日常の心地よさと機能性を両立するとともに、細部にまで住みやすさに配慮しています。

外観完成予想CGラウンジ完成予想CG

本物件は、地上７階建・総戸数34戸、１LDK+S～３LDKの南向き・西向きの配棟計画としています。平置き駐車場やガレージ付駐車場、電動自転車対応の駐輪場など、ファミリー世帯に便利な共用設備を採用し、１階には防災備蓄倉庫を設けるなど災害対策にも配慮しております。

住宅設備は機能性と快適性にこだわり、全タイプ明るく開放的なオープンカウンターキッチンを採用しています。また、環境性能においては、ZEH-M Oriented（ゼッチ・マンション・オリエンテッド）の取得を予定し、エネルギー効率と快適性の両立を目指しています。

【物件概要・ウィルローズ府中緑町 第１期１次 販売概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/60_1_94a3dd244e77cba2337ed12a2ca20625.jpg?v=202606120851 ]

【総合マンションギャラリー WILLROSE THE GALLERY TOKYO】

所在：東京都中央区日本橋２丁目３番４号 日本橋プラザビル12階

株式会社THEグローバル社 https://www.the-g.co.jp/

当社は、暮らしの質と資産価値の両立を図る住まいづくりを通じて、地域に根差した街づくりの推進に努めるとともに、住む人の人生に寄り添い、未来につながる住まいの提供を続けてまいります。