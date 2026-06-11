WIZE、暗号資産ソラナ（SOL）を新たに1億円取得し、累計取得金額が7億円に到達

株式会社WIZE

株式会社WIZE（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藪 考樹、証券コード：3664、以下「当社」）は、新たに1億円規模の暗号資産ソラナ（SOL）を追加取得し、累計取得金額は約7億円規模、総保有量は4万SOLを突破したことをお知らせいたします。また、当社の保有SOLは、CoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキングにおいて世界第14位相当（※1）となっております。

取得状況

当社は2025年10月24日より、暗号資産ソラナ（SOL）の取得を継続的に進めてまいりました。今回、SOL価格が当社のこれまでの平均取得単価（18,672円）を下回る、当社が割安と判断する水準にあることから、新たに1億円規模のSOLを追加取得いたしました。この結果、累計取得金額は約7億円規模、ステーキング報酬等を含む総保有量は4万SOLを突破し、約41,790SOLとなっております。

直近2回の取得単価は1SOLあたり平均10,490円と、当社のこれまでの平均取得単価（18,672円）を約4割下回る水準であり、割安な局面での買い付けを実現しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/259_1_3bed11bbf42ed6a53380222a8aeb54a2.jpg?v=202606110851 ]

また、当社のSOL保有量は、国内上場企業として最大規模（※1）となっており、CoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキングにおいても、世界第14位相当（※1）へと順位を上げております。

1株あたりの保有SOLは4ヶ月で約2.2倍に増加

当社は、暗号資産ソラナ（SOL）を大規模に保有・運用する国内上場企業です。当社が保有するSOLの価値向上は、当社の企業価値向上を通じて、株主価値の向上にもつながるものと考えております。

こうした当社の特性を踏まえ、当社は、株主の皆様に当社のSOL保有状況をより分かりやすくお伝えするための指標について、かねてより検討を進めてまいりました。その一環として、本リリースより、1株に対応するSOLの量を示す「1株あたりの保有SOL」を、株主の皆様と共有する重要な指標として新たに開示いたします。

1万株あたりの保有SOLは、2026年2月の約1.99SOLから約4.48SOLへと、4ヶ月で約2.2倍に増加しました。2026年6月には新株予約権の行使により発行済株式数が約10％増加しましたが、それを上回るペースでSOLを積み増したことで、1株あたりの保有SOLの増加は続いております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/259_2_992e2635e3aac87465d0cce557848bb5.jpg?v=202606110851 ]

※ 1万株あたり保有SOLは、各時点の総保有SOL（ステーキング報酬等を含む）を発行済株式数で除し、1万株あたりに換算して算出しております。

ソラナ（SOL）取得状況

（1）ソラナ（SOL）の保有状況について（ステーキング報酬含む）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/259_3_7035d1f4524868a7228e28fc15fc3021.jpg?v=202606110851 ]

（2）2026年4月以降のソラナ（SOL）の取得推移について（ステーキング報酬含む）

ソラナの現在地

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/259_4_6513c9e9a70965ffe3c9f6f8bda5903f.jpg?v=202606110851 ]

ソラナ（SOL）は、処理の速さと手数料の安さを強みに、送金や決済といった実用の場面で利用が広がっているブロックチェーンです。その勢いは、足元の数字にも表れています。

- ソラナ上で流通するステーブルコインは約159億ドル（約2.5兆円）と、この2年間で約5倍に拡大（※2）- 2025年10月には米国でソラナの現物ETFが上場し、累計純流入額は約10億ドル規模に到達- ソラナを自社で保有する上場企業等は世界で20社・合計約1,845万SOLに拡大

個人の投資対象にとどまらず、ETFを通じた機関投資家の資金や上場企業の保有資産として、ソラナは世界の金融市場に組み込まれつつあります。当社は、この成長を続けるソラナを中長期的に企業価値を支える資産と捉え、継続的に取得してまいります。

※1 CoinGecko「Solana Treasury Holdings」ランキング（2026年6月10日時点）に基づく当社調べ。「国内最大規模」は、国内の上場企業が開示する自社保有SOL（保有量ベース）の比較によるものです。

※2 ソラナ保有上場企業等の社数・保有量はCoinGecko、ステーブルコイン流通額はDefiLlama、米国ソラナ現物ETFの累計純流入額はCoinGlassに基づく当社調べ（いずれも2026年6月10日時点）。円換算は1米ドル＝約160円で算出した概算値です。

WIZEバリデータについて

WIZEバリデータは、当社がDawn Labsとの協業により運用するソラナバリデータです。ソラナ財団公認のSolana Foundation Delegation Program（SFDP）に正式採択されており、ソラナ財団からの委任も受けております。

▼WIZE バリデータ 詳細情報

https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet(https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet)

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報

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▼WIZE ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社WIZE（証券コード：3664）

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：ソーシャル・エンターテインメント&メディア事業（IP投資育成、ライフスタイルIP及びデジタルIP）

設立： 2004年3月

URL：https://wize-inc.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。