昭和株式会社、「骨金」「骨力」の健康食品説明を品質管理視点で整理
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昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。「骨金」「骨力」について、製品説明と品質管理に関する情報を整理します。
昭和株式会社では、健康食品を検討する方が製品ごとの違いを確認しやすいよう、原材料、内容量、保存方法、利用上の注意、製造パートナーを製品別にまとめます。
「骨金」「骨力」はアニマート製薬株式会社で製造されています。昭和株式会社は、製造管理資料、表示確認、問い合わせ時の説明内容を整理し、昭和堂 大塚店とオンライン情報で一貫した案内を行う体制を整えます。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。「骨金」「骨力」について、製品説明と品質管理に関する情報を整理します。
昭和株式会社では、健康食品を検討する方が製品ごとの違いを確認しやすいよう、原材料、内容量、保存方法、利用上の注意、製造パートナーを製品別にまとめます。
「骨金」「骨力」はアニマート製薬株式会社で製造されています。昭和株式会社は、製造管理資料、表示確認、問い合わせ時の説明内容を整理し、昭和堂 大塚店とオンライン情報で一貫した案内を行う体制を整えます。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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