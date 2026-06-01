株式会社ケン・ホテルマネジメント京都が運営する京都山科 ホテル山楽(所在地：京都市山科区、総支配人：園田 琢磨)は、2026年6月1日(月)～8月31日(月)の期間、近畿2府6県在住者を対象にした『近畿割』を実施いたします。





夏の近場旅行応援！





■概要

京都山科 ホテル山楽では、近畿2府6県在住者を対象に、夏の近場旅行応援として6月～8月ご宿泊を1人1室7,800円～※1 の特別料金でご用意。





当ホテルは山科駅前に立地し、京都駅・大津駅まで各々1駅5分、JR琵琶湖線・JR湖西線・地下鉄東西線・京阪京津線が利用可能というアクセスの良さに加えて、国宝に指定された琵琶湖疎水へも近く、京都・滋賀方面への旅行に最適な場所です。





京都・滋賀ならではの各種体験・アクティビティやお食事などのご予約手配も承っております。





※1…日程によって料金は変動します。









■プラン内容

名称 ： 【近畿割】★2府6県が対象★6月～8月夏の近場旅行応援！！

対象 ： 近畿2府6県 在住者

([近畿]京都・大阪・滋賀・兵庫・奈良・和歌山・三重 [北陸]福井)

食事条件： 素泊まり / 朝食付き

開催期間： 2026年6月1日(月)12：00～8月31日(月)23：59

宿泊対象： 2026年6月1日(月)～8月31日(月)

ご予約 ： https://advance.reservation.jp/premierhotelgroup/stay_pc/rsv/rsv_pln_lst.aspx?hi_id=31&lang=ja-JP&pa=0_56

※プラン表示は2026年6月1日(月)12:00以降。

※チェックイン時にご宿泊者の現住所が分かる身分証明書をご提示いただきます。

※各日室数限定。









■京都山科 ホテル山楽

当ホテルは、国内外で36施設のホテル・旅館を展開する株式会社ケン・ホテル&リゾートホールディングス(本社：東京都港区)の直営ホテルです。全100室の客室、レストラン、宴会場を備えた当ホテルは、交通アクセスの良さから京都だけでなく、大津・びわ湖等を訪れるお客様にとって旅の拠点となっております。









■会社概要

商号 ： 株式会社ケン・ホテルマネジメント京都 ／ 京都山科 ホテル山楽

代表者 ： 代表取締役 佐藤 健人

資本金 ： 1億円

設立 ： 2018年6月

事業内容： 京都山科 ホテル山楽の運営

所在地 ： 〒607-8012 京都府京都市山科区安朱桟敷町23番地

公式HP ： https://sanraku.kenhotels.com/kyoto