Offo tokyo「Deja-vu」先行配信日にMVプレミア公開 アルバムリリース前日には“都内某所”にてカウントダウンライブ配信も
Offo tokyoが、6月3日（水）に先行配信される新曲「Deja-vu」のMusic Videoを、同日21時よりYouTubeにてプレミア公開することを発表した。 「Deja-vu」は、6月17日（水）配信の1st Digital Album「Deja-vu」のリード楽曲。現在、YouTubeではティザー映像も公開されている。 あわせて、新たなアーティスト写真と、「Deja-vu」Pre-add/Pre-saveキャンペーン詳細も公開となった。 さらに、アルバムリリース前日の6月16日（火）23時より、YouTubeにてカウントダウンライブ配信を実施することも決定。 配信は“都内某所”から行われる予定となっており、ぜひ配信場所を予想しながら当日の生配信をチェックしてほしい。
【「Deja-vu」Music Video】
2026年6月3日（水）21時プレミア公開YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=dHMAIfIEVhc
【リリース情報】
2026年6月3日（水）先行配信シングル「Deja-vu」(デジャヴ) 作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：宮野弦士 / Shota Kayahttps://Offo-tokyo.lnk.to/Deja-vu_paps
2026年6月17日（水）1st Digital Album「Deja-vu」(デジャヴ) 収録内容 1. Deja-vu （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：宮野弦士 / Shota Kaya） 2. TYT （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 3. シンデレラ （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 4. Rainy Day （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) /Shota Kaya） 5. 哀とアイスブルー （作詞：Hiira / Shota Kaya 作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 6. Day Drip （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) /Shota Kaya） 7. さよなら、一生。 （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 8. Saturday Night （作詞・作曲・編曲：Seiya Ozaki） 9. Your Song （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya） 10. COCO TOKYO （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：Shu Inui(ONEly Inc.) / Shota Kaya） 11. Our Life (feat. Swagcky) （作詞：Hiira / Swagcky 作曲：Hiira / Swagcky / Sho “Oga” Takahashi 編曲：Swagcky / Sho “Oga” Takahashi / Kemlin） 12. 308 （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 13. Beautiful Life （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 14. Believe In Billy （作曲・編曲：Shota Kaya） 15. Mermaid -Never Ending Summer- （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 16. 世界は今宵を待っている （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 17. イカサマ （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 18. Dreamland （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya） 19. Lemon & Love Song （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：PHI (Re:Brych) / Shota Kaya） 20. iiima （作詞：Hiira 作曲：Shota Kaya 編曲： Shota Kaya） 21. Modern Romance （作詞：Hiira, Shota Kaya 作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 22. Weekend （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 23. shiro （作詞・作曲：Shota Kaya 編曲：Shota Kaya / Shu Inui(ONEly Inc.)） 24. Paradise （作詞・作曲・編曲：Shota Kaya）
【ライブ情報】
Offo tokyo One man Tour 2026 6/20(土)名古屋ell. FITS ALL OPEN 17:30 / START 18:00 6/21(日)大阪Yogibo HOLY MOUNTAIN OPEN 17:00 / START 17:30 6/27(土)福岡Queblick OPEN 17:30 / START 18:00 7/5(日)札幌SOUND CRUE OPEN 17:00 / START 17:30 7/18(土)渋谷CLUB QUATTRO OPEN 17:15 / START 18:00 チケット一般発売中https://eplus.jp/offo-tokyo-26/
【『Offo tokyo』とは】
下北沢にて結成されたクリエイター集団 “Offo”から端を発する。 シティポップをベースに、ソウル、ロック、R&Bなどの要素を組み合わせたサウンドを発信。 アンニュイさが心地よい独特な湿度を保った歌声と、確かな音楽的バックグラウンドを持つメンバー達が奏で操るミックスジャンルなバックトラック。 それらが当たり前のように重なり合い、生まれた New Urban Jpop。
