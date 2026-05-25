日本のスマートエレベーター市場は2034年までにUSD 3.2247十億に拡大見込み｜CAGR 5.99％
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日本のスマートエレベーター市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のスマートエレベーター市場：ソリューション、アプリケーション、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
日本のスマートエレベーター市場は、世界で最も人口密度の高い都市環境の一つである日本の状況を背景に、力強い成長を遂げています。日本では、高層住宅、商業ビル、複合用途開発が、主要都市圏における人口集中に対応する上で中心的な役割を果たしています。スマートエレベーターは、高度な制御システム、IoTセンサー、AIを活用した予測保守、目的地指定アルゴリズム、非接触インターフェース、リアルタイム監視機能を統合し、従来の垂直輸送を、乗客の流れ、エネルギー消費、運用信頼性を最適化するインテリジェントでコネクテッドなビルシステムへと変革します。
世界のスマートエレベーター市場は、2025年に180億2,000万米ドルに達し、2026年には198億2,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は9.9%です。都市化、高層建築の増加、既存システムの近代化、エネルギー効率への需要、デジタル制御の採用、商業不動産開発の成長を背景に、2030年には294億4,000万米ドルに達すると見込まれています。日本は、高度な建設産業、厳格な耐震安全基準、高い建築密度、そして三菱電機、日立製作所、東芝エレベーター、フジテックといった世界をリードするエレベーターメーカーの存在により、この世界市場に大きく貢献しています。これらのメーカーはすべて日本に本社を置き、新規設置と近代化の両分野で強い地位を占めています。
日本の高齢化は、同時にスマートエレベーター技術に対する強力なアクセシビリティ需要を生み出している。高齢者人口の割合が増加し続ける中、建物の所有者や管理会社は、高齢者の居住率が高い建物において、アクセシビリティ機能、エレベーター部品の予測的な状態監視、ダウンタイムを最小限に抑える遠隔診断機能などを組み込んだエレベーターのアップグレードに投資している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-smart-elevator-market/requestsample
主要な市場推進要因
老朽化した建物の近代化と耐震安全要件
日本は、老朽化したエレベーターシステムの設置台数が世界でも有数の規模を誇り、その多くは1970年代から1990年代にかけての急速な都市化と建設ブーム期に設置されたものです。日本のエレベーター近代化市場は、三菱電機、フジテック、日立エレベーターエンジニアリング、東芝エレベーター＆ビルシステムズといった大手企業が支配しており、これらの企業がサービス関係や技術力を活かして、日本国内に数多く存在する老朽化した垂直搬送システムの近代化契約を獲得しているため、市場は中程度の集中度となっています。
大規模な地震発生後に改訂された日本の厳格な耐震安全基準は、建物の所有者に対し、高度な耐震制御技術、地震対応型自動水平調整システム、緊急通信機能を備えたエレベーターシステムのアップグレードを促している。2023年の建築基準法改正では、古い建物におけるエレベーターの耐震改修要件が強化され、基準遵守を目的とした近代化投資の波が継続的に発生しており、この流れは2020年代後半まで続くと予想される。地震センサー、自動避難プロトコル、リアルタイム構造モニタリングを統合したスマートエレベーター制御システムは、日本全国で基準遵守型の近代化プロジェクトにおける標準要件となりつつある。
日本のスマートエレベーター市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のスマートエレベーター市場：ソリューション、アプリケーション、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
日本のスマートエレベーター市場は、世界で最も人口密度の高い都市環境の一つである日本の状況を背景に、力強い成長を遂げています。日本では、高層住宅、商業ビル、複合用途開発が、主要都市圏における人口集中に対応する上で中心的な役割を果たしています。スマートエレベーターは、高度な制御システム、IoTセンサー、AIを活用した予測保守、目的地指定アルゴリズム、非接触インターフェース、リアルタイム監視機能を統合し、従来の垂直輸送を、乗客の流れ、エネルギー消費、運用信頼性を最適化するインテリジェントでコネクテッドなビルシステムへと変革します。
世界のスマートエレベーター市場は、2025年に180億2,000万米ドルに達し、2026年には198億2,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は9.9%です。都市化、高層建築の増加、既存システムの近代化、エネルギー効率への需要、デジタル制御の採用、商業不動産開発の成長を背景に、2030年には294億4,000万米ドルに達すると見込まれています。日本は、高度な建設産業、厳格な耐震安全基準、高い建築密度、そして三菱電機、日立製作所、東芝エレベーター、フジテックといった世界をリードするエレベーターメーカーの存在により、この世界市場に大きく貢献しています。これらのメーカーはすべて日本に本社を置き、新規設置と近代化の両分野で強い地位を占めています。
日本の高齢化は、同時にスマートエレベーター技術に対する強力なアクセシビリティ需要を生み出している。高齢者人口の割合が増加し続ける中、建物の所有者や管理会社は、高齢者の居住率が高い建物において、アクセシビリティ機能、エレベーター部品の予測的な状態監視、ダウンタイムを最小限に抑える遠隔診断機能などを組み込んだエレベーターのアップグレードに投資している。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-smart-elevator-market/requestsample
主要な市場推進要因
老朽化した建物の近代化と耐震安全要件
日本は、老朽化したエレベーターシステムの設置台数が世界でも有数の規模を誇り、その多くは1970年代から1990年代にかけての急速な都市化と建設ブーム期に設置されたものです。日本のエレベーター近代化市場は、三菱電機、フジテック、日立エレベーターエンジニアリング、東芝エレベーター＆ビルシステムズといった大手企業が支配しており、これらの企業がサービス関係や技術力を活かして、日本国内に数多く存在する老朽化した垂直搬送システムの近代化契約を獲得しているため、市場は中程度の集中度となっています。
大規模な地震発生後に改訂された日本の厳格な耐震安全基準は、建物の所有者に対し、高度な耐震制御技術、地震対応型自動水平調整システム、緊急通信機能を備えたエレベーターシステムのアップグレードを促している。2023年の建築基準法改正では、古い建物におけるエレベーターの耐震改修要件が強化され、基準遵守を目的とした近代化投資の波が継続的に発生しており、この流れは2020年代後半まで続くと予想される。地震センサー、自動避難プロトコル、リアルタイム構造モニタリングを統合したスマートエレベーター制御システムは、日本全国で基準遵守型の近代化プロジェクトにおける標準要件となりつつある。