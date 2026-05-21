ローカルビジネスマーケティング支援を得意とするanadigi合同会社（本社：東京都港区、代表：高松 由葵）は、Googleマップをはじめとした口コミ返信業務を効率化する店舗向けAIサービス「LocalReview（ローカルレビュー）」の提供を開始いたしました。 LocalReviewは、飲食店、美容室、整体院、クリニックなどの店舗ビジネス向けに、AIが口コミ内容に応じた返信文を自動生成するサービスです。 近年、Googleビジネスプロフィール（GBP）を活用したMEO対策やローカルSEO対策の重要性が高まる中、口コミへの返信対応は店舗集客における重要な施策となっています。 一方で、現場では、 ・口コミ返信に時間がかかる ・返信内容がマンネリ化する ・低評価口コミへの対応に悩む ・複数店舗の運用管理が難しい といった課題が増加しています。 LocalReviewは、これらの課題をAIによって解決し、店舗運営の効率化と顧客満足度向上を支援します。

LocalReviewの主な特徴

【Googleなどの口コミの返信文をAIが自動生成】 口コミ内容を入力するだけで、AIが自然な返信案を数秒で生成します。 【業種別に最適化】 飲食、美容、整体、医療など、業種ごとのトーンに合わせた返信が可能です。 【ネガティブ口コミにも対応】 低評価口コミに対しても、丁寧かつ適切な返信文を提案します。 【MEO対策・店舗ブランディングを支援】 口コミ返信の継続運用により、Googleマップ上での店舗信頼性向上をサポートします。 【誰でも簡単に利用可能】 専門知識不要で利用できるシンプルな設計を採用しています。

開発背景

Googleマップ検索の普及により、ユーザーは「地域名＋業種」で店舗を比較・検討するケースが増加しています。 その中で、口コミ数や評価だけでなく、「店舗がどのように返信しているか」が来店判断に影響を与えるようになっています。 しかし、多くの店舗では日々の業務に追われ、口コミ返信まで十分に対応できていないのが現状です。 anadigi合同会社では、これまでローカルSEO支援やGoogleビジネスプロフィール運用支援を行ってきた知見をもとに、店舗現場で実際に使いやすい口コミ返信AIサービスとしてLocalReviewを開発いたしました。

このような店舗におすすめ

・Google口コミの返信ができていない ・MEO対策を強化したい ・口コミ運用を効率化したい ・複数店舗の返信品質を統一したい ・店舗スタッフの負担を減らしたい

今後の展開

今後は、 ・口コミ分析機能 ・店舗別トーン設定 ・返信履歴管理 ・多店舗一括管理 ・AIによる改善提案機能 など、店舗向けAI運用支援機能を順次拡充予定です。 今後も、AIとローカルマーケティングを掛け合わせ、店舗ビジネスの集客支援を推進してまいります。

サービス概要

サービス名称

LocalReview（ローカルレビュー）

サービスサイト

会社概要

会社名

https://localreview.localbiz.jp/

anadigi合同会社

事業内容

ウェブサイト制作・運用「ウェブサイ」 店舗ビジネス向けローカルマーケティング支援「ローカルビズ」

https://anadigi.jp/