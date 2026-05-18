みずほ銀行、対話型AIアシスタント「あおまるバンク」を2026年9月(予定)より提供開始

株式会社みずほフィナンシャルグループ

株式会社みずほフィナンシャルグループ（執行役社長：木原 正裕、以下、グループを総称し〈みずほ〉）は、AI活用等を通じてお客さまに提供する価値の向上をめざしています。その一環として、傘下の株式会社みずほ銀行（頭取：加藤 勝彦）において、公式キャラクター“あおまる”を対話型AIアシスタントとして活用し、お客さまとの対話を通じて金融に関するさまざまなお困りごとを解決する新サービス「あおまるバンク」を開発しました。第1弾として、2026年9月（予定）より、みずほダイレクトアプリにおいて、「お問い合わせへの回答機能」の提供を開始します。

「あおまるバンク」は、お客さまの状況やニーズを対話の中で自ら把握・判断し、最適な対応を行うAIエージェントです。今回提供を開始する「お問い合わせへの回答」から、将来的には「各種お手続き」や「資産形成・運用のご相談」※へと段階的に対応領域を拡張し、お客さま一人ひとりに寄り添った対話型の銀行体験の実現をめざします。本サービスはOpenAIの技術を活用し、まずは特にニーズの高い「お問い合わせへの回答機能」から提供を開始します。AIエージェントがお客さまとの対話を通じて状況を確認しながら、一人ひとりに合った回答を提示することで、デジタルチャネルにおける顧客体験の向上につなげていきます。

■背景・目的

※「各種お手続き」および「資産形成・運用のご相談」に関する機能は、今後、法令・各種規制への適合、必要な対応（関係当局との協議を含む）等を踏まえ、段階的な拡充を検討していきます。

生成AIの急速な普及により、情報収集行動は「まずAIに聞く」へと変化しています。一方で、銀行のオンライン上のお問い合わせ対応では、条件分岐が多いお手続きほど読み解く負担や迷いが生まれやすいという課題がありました。

「あおまるバンク」は、こうした課題に対し、“答えを探す負担”をお客さま側から切り離すことをめざすサービスです。AIエージェントが対話の中で必要な確認を行い、お客さま一人ひとりの状況に合った適切な案内へ導くことで、デジタルチャネルにおける自己解決を後押しし、必要に応じて適切な窓口・手続きへ迷わずたどり着ける体験を実現します。

■特長

１．AIエージェントが対話を通じて、お客さまの状況に合った回答を提示

「あおまるバンク」は、質問の意図が曖昧な場合や前提条件の確認が必要な場合でもAIエージェントが対話の中で追加の質問を行い、お客さまの状況に沿った案内へ導きます。

提供開始時点の「お問い合わせへの回答機能」においても、この特長は発揮されます。従来のチャットボットでは、条件分岐が多いお手続きほど「結局どれが自分に当てはまるのか分からない」等の迷いが生まれやすいという課題がありましたが、「あおまるバンク」では、AIエージェントがお客さまの状況を把握し、条件に合った回答を提示します。

例：お届け事項変更のお問い合わせイメージ２．テキストでも音声でも、話しかけるだけで利用可能

テキスト入力に加え、スマートフォンに話しかけるだけでAIエージェントが応答する音声対話機能を搭載しています。文字入力が苦手な方でも、電話で相談するような感覚でのご利用が可能になります。

３．正確性を重視した回答と安全対策

銀行からのご案内は、お客さまのお手続きや判断に影響するため、正確性と安全性が重要です。

「あおまるバンク」では、みずほ銀行の持つ膨大なFAQデータや各種マニュアル等から関連情報を検索し、根拠に基づいて回答を生成します。また、AIエージェントへの入力や回答それぞれに不適切な内容を検知・遮断する仕組みを多層的に実装し、安全性を確保しています。

■Open AIとの連携

〈みずほ〉は、グループ全体での生成AI活用および社会実装を加速する取り組みの一環として、OpenAIの技術を活用しながらサービス開発を進めています。OpenAIのエンジニアチームによる技術支援・アドバイザリーも受けながら、企画・設計から運用に至る各フェーズで開発体制を構築しています。

「あおまるバンク」は、こうした連携を通じて得られた技術知見を具現化したお客さま向けサービスの第一弾です。OpenAIの音声AI技術を活用した音声対話機能や、大規模言語モデル（LLM）による自然な対話能力・情報整理能力を活かした対話設計と、〈みずほ〉が持つ金融業務の専門知見を掛け合わせることで実現しました。

■今後の展望

「あおまるバンク」は、2026年9月（予定）に提供を開始する「お問い合わせへの回答機能」を出発点として、段階的にサービスを拡充していきます。

2026年9月（予定）

・みずほダイレクトアプリでの対話型お問い合わせ対応

今後の展望

・チャネル拡大：みずほ銀行ホームページ等、他のデジタルチャネルへの展開

・手続き対応：対話を通じた各種お手続き

・相談対応：お客さま一人ひとりに寄り添った資産形成・運用のご相談

〈みずほ〉は、AIエージェントを活用した顧客体験の変革を通じて、お客さまの日常の困りごとからライフデザインまでをサポートする金融サービスの実現をめざしていきます。

■〈みずほ〉のDXの取り組み

〈みずほ〉のDX情報発信メディア「MIZUHO DX」(https://www.mizuho-fg.co.jp/dx/index.html)ではAI活用等の様々な事例を紹介しています。

■株式会社みずほフィナンシャルグループについて

みずほフィナンシャルグループは「ともに挑む。ともに実る。」をパーパスに掲げ、金融の枠を超えた価値創造を通じて、持続可能な社会の実現をめざしています。

銀行、信託、証券などの各グループ会社が一体となり、法人・個人・グローバルの幅広いお客さまに総合的な金融サービスを提供。デジタルやサステナビリティの分野にも注力し、社会・経済の変化に寄り添いながら、お客さまとともに新たな未来を切り拓いていきます。

■会社名 株式会社みずほフィナンシャルグループ

■代表者 執行役社長：木原 正裕（きはら まさひろ）

■本社所在地 〒100-8176 東京都千代田区大手町1丁目5番5号（大手町タワー）