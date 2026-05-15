【初夏限定・至高の味覚】北海道・噴火湾産“時不知”を堪能する優美なひととき｜ザ・ウィンザーホテル洞爺「時不知フェア」開催

明海グループ株式会社

北海道・洞爺湖の絶景を望む「ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG」（北海道虻田郡洞爺湖町）では、北海道が誇る初夏の希少な味覚“時不知（トキシラズ）”を存分にご堪能いただける「時不知フェア」を、2026年5月15日（金）より期間限定にて開催いたします。

“時不知”は、その名の通り本来の旬である秋を待たずして初夏に水揚げされる特別な鮭。北海道・噴火湾（豊浦）で育まれたこの魚は、まだ産卵期を迎える前であるため豊富な栄養をたっぷりと蓄え、格別に美しい脂のりと繊細で上質な旨味を宿しています。その味わいは一口ごとに深い余韻を残し、まさに“旬を超えた旬”とも称される逸品です。

本フェアでは、ウィンザーホテル各レストランの料理長がこの貴重な素材の魅力を最大限に引き出すべく、それぞれの感性と技を尽くした特別メニューをご用意いたしました。素材の持つ滋味をストレートに味わえる一皿から、洗練された技法で昇華させた料理まで、多彩な表現で“時不知”の真価をお届けいたします。

穏やかな初夏の気配に包まれるこの季節、北海道ならではの恵みとともに、上質なひとときをお過ごしください。

■ 旬を味わう《豊浦（噴火湾）時不知フェア》

・開催期間：2026年5月15日（金）～6月15日（月）

・開催店舗：フレンチダイニング ”Gilligan’s Island”

チャイニーズキュイジーヌ ”La voute”

割烹 ”杜氏賛歌”

鮨”祥庵 こげ津”

《豊浦（噴火湾）時不知フェア》 :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/restaurant/tokishirazufair/初夏にだけ許された、極上の鮭《時不知》。“旬を超えた旬”を味わう、贅沢なひととき。

割烹 ”杜氏賛歌” 『 “時不知” ～春香小鍋～ 』 “時不知”の焼き身と鍋野菜の味噌仕立て 3,388円鮨 ”祥庵 こげ津” 『 “時不知”の御造り・手毬寿司 』 脂の乗った”時不知”の御造りと二種の手鞠寿司 2,420円フレンチダイニング ”Gilligan’s Island” 『 “時不知”のロール仕立て 』 キウイフルーツのヴィネグレット 3,388円フレンチダイニング ”Gilligan’s Island” 『 “時不知”のミキュイ 』 野菜のクロッカン ケッパー風味 4,235円チャイニーズキュイジーヌ ”La voute” 『 “彩味双時不知” 』 “時不知”の生春巻きと大葉巻きサクサク揚げ 2,178円チャイニーズキュイジーヌ ”La voute” 『 “魚香炒時菜時不知” 』 “時不知”と季節野菜を魚香醤で炒めました 2,178円

《豊浦（噴火湾）時不知フェア》紹介ページURL

https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/restaurant/tokishirazufair/

・アラカルトメニューの料金は、消費税10%・サービス料を含みます。

・掲載している料理写真はイメージです。

・食材の入荷状況により、産地やメニューの内容が一部変更となる場合がございます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

■ ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺ヴィニェットコレクション by IHG

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

instagram ： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/