Shipeeeが台湾最大級の交通拠点・台北駅で店舗運営を受託

株式会社エスプール

株式会社エスプール（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：白川儀一）の海外子会社であるShipeee Taiwan Inc.（台湾法人名称：世霹股份有限公司、本社：台湾台北市、代表者：高橋 裕也、以下「Shipeee」）は、株式会社アトレの台湾現地法人であるJR東日本台湾商業開発（台灣捷爾東商業開発股份有限公司）が運営する台北MRT台北駅の商業施設「Metro Corner | atre 台北駅店」内において、日本IPの公式グッズを取り扱う店舗「MEET推推基地」の運営受託契約を締結しました。

■背景

輸出入から現地運営までを支援

Shipeeeは、日本企業の台湾展開において発生する輸出入、在庫管理、販売オペレーション、店舗運営を一体で支援します。現地で必要となる実務を包括的に担うことで、日本IPホルダーやメーカーは、企画や商品開発に注力しながら、台湾市場への展開を進めることが可能となります。

■Shipeeeの提供価値

輸出入から現地運営までを支援

Shipeeeは、日本企業の台湾展開において発生する輸出入、在庫管理、販売オペレーション、店舗運営を一体で支援します。現地で必要となる実務を包括的に担うことで、日本IPホルダーやメーカーは、企画や商品開発に注力しながら、台湾市場への展開を進めることが可能となります。

販売とプロモーションを連動

店頭では、商品販売に加え、店舗装飾やビジュアル掲出、イベント施策などにも対応します。認知拡大から購買までの導線を設計し、台湾現地におけるオフラインプロモーションの拠点としての活用も支援します。

■今回の取り組み

台北駅直結の商業施設で店舗運営を受託

今回、Shipeeeは、「Metro Corner | atre 台北駅店」内において、日本IP公式グッズを取り扱う「MEET推推基地」の店舗運営をJR東日本台湾商業開発より受託しました。

本店舗では、話題作の展開時期に合わせた商品販売に加え、予約販売による店頭決済や、少量・高頻度の入荷計画を取り入れています。駅立地に求められる安全性や回遊性に配慮しながら、ファンが商品を購入しやすい運営体制を整えます。

■今後の展望

台湾進出のハブとして活用し、他拠点展開も視野に

本取り組みを通じて、日本IPホルダーやメーカーが初期投資を抑えながら、台湾市場の反応を検証できる環境づくりを進めます。

今後は、店舗運営を通じて得られる需要データや運営ノウハウを蓄積し、輸入・在庫・販売に関する業務の標準化を推進します。台北以外の主要都市や他商業施設への展開も視野に、複数拠点で安定した運営ができる体制の構築を目指します。

▼店舗概要

店舗名：MEET推推基地

所在地：「Metro Corner | atre 台北駅店」内（台北MRT 台北駅 地下1F）

取扱：日本IP公式グッズ

運営：世霹股份有限公司（Shipeee Taiwan Inc.）※運営受託

▼会社概要

商 号：株式会社エスプール

所 在：東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル6 階

代表者名：代表取締役社長 白川儀一

事業内容：障がい者雇用支援、環境経営支援、地方創生支援を中心としたソーシャルビジネス 等

設 立：1999 年12 月

HP：https://www.spool.co.jp/

商 号 ：世霹股份有限公司（Shipeee Taiwan Inc.）

所在地 ：台北市中山區民權東路二段46號6樓之2(A室)

代表者 ：高橋 裕也

事業内容：日本企業の台湾進出支援（輸出入支援、店舗運営支援、プロモーション支援）

設 立 ：2017年

HP：https://shipeee.com/

▼本件に関するお問合せ先

世霹股份有限公司／Shipeee Taiwan Inc. 国内営業担当 古竹(フルタケ)

TEL：03-6859-6563

Mail：support@shipeee.com

HP：https://shipeee.com/pages/form