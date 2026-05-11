【僕のヒーローアカデミア】『オールマイト』がSpiceSeedより登場!5月15日(金)20時より予約受付開始！

株式会社SpiceSeed

ハイクオリティフィギュアの製造・販売で好評を博している株式会社SpiceSeed フィギュア事業部（本社：東京都墨田区）は、2026年5月15日(金)20時より、僕のヒーローアカデミアシリーズ『オールマイト』を予約開始いたします。

SpiceSeedより僕のヒーローアカデミアシリーズ第二弾『オールマイト』登場!!

第二弾となるオールマイトは、劇中に登場したシーンを立体化。瞳にはLEDを搭載し、迫力ある表情をリアルに演出。オールマイトの圧倒的な存在感をお楽しみいただけます。

サイズ／全高約37cm

素材は仕上げの美しさと再現力の高さが魅力のレジンキャスト製。

原型製作は、凄腕原型師 伊藤嘉紀氏が担当。

素 材／レジンキャスト

是非お手元で僕のヒーローアカデミアの世界観をお楽しみください。

▶商品ページ：https://spiceseed.jp/?pid=191549770

▶ブログ：http://blog.spiceseed.jp/?eid=356

[予約受付日時]

■5月15日(金) 20:00 ～ 5月24日(日) 19:59

※予約受付期間は10日間

【商品詳細】

僕のヒーローアカデミアシリーズ『オールマイト』

仕 様／塗装済み完成品

素 材／レジンキャスト

サイズ／全高約37cm(オールマイト)

※ 現在開発中のため、実際のサイズ、仕様が異なる場合がございます。



■価 格

79,800円(税込87,780円)

●詳細はホームページをご覧ください。

https://spiceseed.jp/

◯画像はイメージです。

◯掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会