完結巻発売記念！極限状態で巻き起こる戦慄の孤島サスペンス『恋獄島　極地恋愛』4巻分無料キャンペーン開催！

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キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト【キミコミ(https://kimicomi.com/)】で、ヴァルキリーコミックス『恋獄島 極地恋愛』の4巻分無料キャンペーンを開催いたしております。

この機会に【キミコミ(https://kimicomi.com/)】をぜひチェック！

『恋獄島 極地恋愛(https://www.comic-valkyrie.com/rengokujima/)』完結最新第7巻(https://www.comic-valkyrie.com/rengokujima/new.html) 好評発売中！

恋獄島 極地恋愛7(https://www.comic-valkyrie.com/rengokujima/new.html)

漫画：九部玖凛(https://x.com/kubu_kurin)／原作：七色春日(https://x.com/nanairokasuga)／キャラクター原案：魁李

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10%）

ISBN：9784799221679

──今もあの極地での激しい恋愛に焦がれてる。極限のサバイバルサスペンス、ついに完結！

絶海の孤島に流れ着いた五人の男女。

生存すら厳しい極限の状況下、

醜くも美しく露わとなるエゴイズム。

性欲、愛憎、道徳、殺意、幸福──

交錯する思惑の果て、極地での恋愛は

ただ一人の生存者を残し、決着を迎える。

店舗特典一覧

電子書籍は「通常版」に加え、扉絵等のイラストを収録した小冊子付の「特装版」も発売中！

恋獄島 極地恋愛7 電子限定特装版(https://www.comic-valkyrie.com/rengokujima/new.html)

漫画：九部玖凛(https://x.com/kubu_kurin)／原作：七色春日(https://x.com/nanairokasuga)／キャラクター原案：魁李

価格：1,012円(本体920円＋税10%）

扉絵や単行本収録のイラストを収録した

限定小冊子付きの豪華特装版！！

電子版限定特別小冊子

恋獄島 極地恋愛(https://www.comic-valkyrie.com/rengokujima/)

(C)九部玖凛(C)Nanairo Kasuga／キルタイムコミュニケーション

島に漂流した五人の男女。

極限状態に陥った時……本能と良心、それぞれの思惑が交差し衝突していく!

乗り合わせた船が沈み、南海の孤島に流れ着いた二人の男と三人の女。

漂流者たちは各々の方法で必死に生き残るすべを探す。

交差する思惑と愛憎、信頼と裏切り。抑えきれない性欲、そして殺意……。

極限状態に陥った時、人間のエゴイズムが醜くも美しく露わとなる、孤島サバイバルサスペンス!

なんと4巻分無料公開中！試し読みはこちら :https://kimicomi.com/series/2bea74e15c796

『恋獄島 極地恋愛』第1話コミック動画 好評公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nYXvDeC6sQg ]キミコミ 作品ページはこちら :https://kimicomi.com/series/2bea74e15c796

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