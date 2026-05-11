口腔内から表情筋へアプローチするリフトアップ*1専用電動歯ブラシ『MiiS LIFT BRUSH』Makuakeにて本日より先行販売開始！

株式会社MUSCAT GROUP

株式会社MUSCAT GROUP（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 遼、証券コード：195A）の連結子会社で、「WinK TO COMMUNITY」をミッションに、心躍るプロダクト・サービスを創出する株式会社WinC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：荻原 萌々佳、以下「当社」）が展開するオーラル美容ブランド「MiiS（ミーズ）」は、本日2026年5月11日（月）より、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて、新発想のリフトアップ*1電動歯ブラシ「MiiS LIFT BRUSH（ミーズ リフト ブラシ）」の先行販売を開始いたしました。

■本日12:00より、最大62%OFFの特別価格でご提供

構想から4年。自社プロデュースのデンタルクリニック「Mii DENTAL STUDIO」の歯科医師と共に「口腔内からの美容」を追求し続けた『MiiS LIFT BRUSH』が、ついに本日よりMakuakeにて先行販売を開始します。プロジェクト開始直後の「超早割」をはじめ、Makuake限定のお得なリターンを多数ご用意しております。（各リターンは数量限定のため、早期終了が予想されます。）

＜超早割：注目のリターンラインナップ＞※一部抜粋

・MiiS LIFT BRUSH 1セット＋替えブラシ4個（12か月分）

・MiiS LIFT BRUSH 2セット＋替えブラシ8個（12か月分）

・MiiS LIFT BRUSH 4セット＋替えブラシ8個（6か月分）

■【限定15社】従業員のQOL向上を支援する「オーラルケア福利厚生セット」も登場

Makuake プロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/miisliftbrush/※2026年6月24日（水）まで販売

今回のMakuakeプロジェクトでは、個人向けリターンに加え、健康経営を推進する企業様に向けた「オーラルケア福利厚生セット」を各15社限定で2種類ご用意いたしました。

本製品の共同開発に携わった当社プロデュースのデンタルクリニック「Mii DENTAL STUDIO」によるセミナーと、製品（MiiS LIFT BRUSH・ホワイティクリーム）がセットになった、体験型の福利厚生プランです。従業員の皆さまの「笑顔」と「健康」をサポートし、企業イメージの向上に貢献します。

＜プラン詳細＞

Mii DENTAL STUDIOによる「歯磨き・リフトケア*1セミナー」

共同開発者である「Mii DENTAL STUDIO」金井美樹院長が、正しいブラッシング方法や顔の印象を整えるリフトケア*1のメソッドを直接レクチャーいたします。

MiiS ホワイティクリーム

泡立たないクレイ*2ペーストの新感覚歯磨き粉です。これ1本でホワイトニング*3から虫歯・口臭予防を目指します。韓国コスメのような見た目と、気分を高めてくれる華やかな香り。

・【法人様向け】オーラルケア福利厚生セット 50セット

・【法人様向け】オーラルケア福利厚生セット 100セット

■リフトアップ*1電動歯ブラシMiiS LIFT BRUSHの特徴

毎月10名限定の「Mii DENTAL STUDIO」人気メニューの体験を再現

Mii DENTAL STUDIOで、毎月10名限定で提供している人気メニュー「オーラルリフトセラピー」。この施術は、専門知識を習得した歯科衛生士が口腔内から表情筋（咬筋）へ直接アプローチし、コリを丁寧に解きほぐすことで、顔の印象を上向きにする独自のメソッドです。

私たちが目指したのは、この「プロの手が筋肉を捉える感覚」と「施術後の圧倒的なスッキリ感」を、いかにして家庭用デバイスで再現するかでした。

「MiiS LIFT BRUSH」のシリコンヘッドは、この「指先のやわらかさ」と「コリを押し上げる適度な圧」を、幾度もの試作を経て目指したものです。手や美顔器では届かない、口腔内からのダイレクトなアプローチ。ただ歯を磨くだけで、「心地よい上向きの自信」を、毎日のルーティンとしてサポートします。

■Makuake プロジェクト概要

プロジェクト名：オーラル美容専門の歯科医師考案！リフトケア*1電動歯ブラシ

販売期間： 2026年5月11日（月）～6月24日（水）

MakuakeページURL： https://www.makuake.com/project/miisliftbrush/

【Makuake専用のMiiS公式LINEより情報を発信！】

お友だち登録はこちら⇒https://lin.ee/Vaknk1V

*1: 持ち上げるように機器を動かすこと

*2: カオリン（清掃成分）

*3: ブラッシングによる

■MiiSについて

あたらしい、あなたらしさ。

口元から始める新習慣。

MiiSは、「オーラル美容を広めて、人々の人生を輝かせるエッセンスになる」というミッション実現に向け、商品の見た目だけでなく、成分にも徹底的にこだわり続け、歯も、息も、笑顔も、みなさんの輝く瞬間をつくるあたらしい美の習慣「オーラル美容」を提案しています。

大人気のエムエムフローラシリーズは販売から約1年で累計販売数約22万個突破、ブランドを代表する商品「MiiS ホワイティエッセンス」は、2025年2月時点で累計販売本数15万本を突破、定期会員数は延べ4万人となり、大変ご好評をいただいております。

MiiS 公式サイト：https://miis.ai/

MiiS 公式Instagram：https://www.instagram.com/miis_jp/

MiiS 公式LINE：https://lin.ee/3Uc71Yf

MiiS 公式 X：https://twitter.com/miis_official_

＜本商品に関するお問い合わせ先＞

株式会社WinC MiiS運営事務局（営業時間 平日 11:00～17:00）

メール：info@miis.ai / 電話：03-6809-0210

【会社概要】

社 名：株式会社WinC

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 荻原 萌々佳（おぎわら ももか）

事業内容：各種ブランド、サービスの開発・提供

U R L：https://winc.inc/

社 名：株式会社MUSCAT GROUP

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号 渋谷マークシティウエスト20階

代 表 者 ：代表取締役 大久保 遼（おおくぼ りょう）

事業内容：ニッチトップ戦略に基づく各種ブランドプロデュース事業

U R L：https://muscatgroup.co.jp/